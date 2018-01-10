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    10 Ocak 2018, Çarşamba
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    Fener'e kalite geldi

    Fener'e kalite geldi

    Yapılan ölçümlerde yüksek nabızda karar verme yetisinin arttığı tespit edildi. Tempo ve hız arttı, yoğun baskı altında isabetli pas oranı yükseldi, pozisyona girme oranı arttı

    Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, büyük önem verdiği Antalya kampında tüm eksiklerini gidereceklerini söylemişti. Tecrübeli hoca, yaptırdığı çalışmalarla hedeflediği kaliteyi yakalamaya çok yaklaştı. 4 günlük çalışmanın ardından futbolcuların fiziksel ve kondisyon seviyeleri ölçüldü, sonuçlar tahmin edilenden de olumlu çıktı. Yapılan çalışmaların, takımın yüksek nabızda karar verme yetisini arttırdığı tespit edildi. Teknik heyet bu veriyi çok önemsiyor. Çünkü bu verinin yükselmesi, takıma hem istediği zaman tempoyu artırma fırsatı sunuyor hem de yoğun baskı altında doğru pas tercihi oranının yükselmesini sağlıyor. Böylece rakiplerin 'nin temposuna ulaşması zorunluluğu doğuyor; bu da rakibe hata yaptırma olasılığını artırıyor. Ayrıca ceza sahası çevresindeki final paslarının daha etkili olması, pozisyon ve gol sayısının artması hedefleniyor. Çift kale maçlarda tüm bu değerlerin yükseldiği gözlendi. Özetle Fenerbahçe'ye "kalite" geldi.
    1. 10 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:51
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