Güle güle Van Persie
Feyenoord’la görüşmelerde sona gelindi. F.Bahçe, kalan alacağının 1 milyon euro’sunu verip RvP’den kurtulacak
Fenerbahçe'de yılan hikayesine dönen Robin van Persie defteri nihayet kapanıyor. Hollandalı golcü, bir süredir menajeri Kees Vos ve avukatlar aracılığıyla hem Fenerbahçe ile hem de Feyenoord ile görüşmelerini sürdürüyordu. Bu gelişmelerde son noktaya gelindi. RvP'nin sarı-lacivertlilerden 2 milyon 450 bin euro alacağı kalmıştı. Bu paranın 1 milyon 450 bin euro'sunu Feyenoord verecek, kalan 1 milyon euro'yu ise F.Bahçe ödeyecek, sözleşme karşılıklı feshedilecek. Resmi açıklamanın bu hafta içerisinde yapılması bekleniyor.
- 10 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 02:30
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Fatih Terim'den flaş açıklama
Toplam 4
Yorum
Yasama Bugüne kadar seni çok eleştirdim. Böyle çalışıp şampiyon olursak sana özür borcum olacak imparator.
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Balotelli kapışması
Toplam 17
Yorum
bjk bu riski almaya değer bi futbolcu.
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Fatih Terim'den flaş açıklama
Toplam 4
Yorum
enbuyukkartal ikinci sezon derken
Güle güle Van Persie haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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