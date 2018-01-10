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    10 Ocak 2018, Çarşamba
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    Güle güle

    Güle güle Van Persie

    Feyenoord’la görüşmelerde sona gelindi. F.Bahçe, kalan alacağının 1 milyon euro’sunu verip ’den kurtulacak

    'de yılan hikayesine dönen Robin defteri nihayet kapanıyor. Hollandalı golcü, bir süredir menajeri Kees Vos ve avukatlar aracılığıyla hem Fenerbahçe ile hem de Feyenoord ile görüşmelerini sürdürüyordu. Bu gelişmelerde son noktaya gelindi. 'nin sarı-lacivertlilerden 2 milyon 450 bin euro alacağı kalmıştı. Bu paranın 1 milyon 450 bin euro'sunu Feyenoord verecek, kalan 1 milyon euro'yu ise F.Bahçe ödeyecek, sözleşme karşılıklı feshedilecek. Resmi açıklamanın bu hafta içerisinde yapılması bekleniyor.
    1. 10 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:30
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