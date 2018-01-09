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    09 Ocak 2018, Salı
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    Fener'den Sturridge bombası!

    Fener'den Sturridge bombası!

    ’lu Sturridge için ilk girişimler olumlu geçti. Hedef İngiliz golcüyü kiralamak. 'in devreye girmesi yönetimin canını sıksa da İngiliz golcü Sarı-Lacivertli kulübe sıcak bakıyor

    'nin gündeminde önemli gelişmeler yaşanıyor. Sporx.com'un haberine göre 'ın transferde önceliğin takımınında görmeyi çok istediği 'e verilmesini istediğinden yönetim gözünü 'ye çevirdi. 'un santrforu Sturridge ile ilk görüşme olumlu geçti.

    STURRİDGE OLUMLU YAKLAŞTI
    Fenerbahçe 28 yaşındaki oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralamak için Liverpool'la masaya oturmaya hazırlanıyor ancak 'in de bu oyuncuyu istediği belirtiliyor. Sturridge'in Fener'e bakışı ise olumlu.

    KOCAMAN ISRARLA ONU İSTİYOR
    Teknik patron Aykut Kocaman'ın yönetime İngiliz golcü için, "Tam takımın ihtiyacı olan tipte bir oyuncu. Alınabilirse bize çok yardımcı olur. Kanat oyuncularını da rahatlatır" dediği ifade ediliyor.

    SATIN ALMA OPSİYONU DA OLACAK
    Bu arada Liverpool'un ilk tercihinin oyuncuyu bonservisiyme birlikte yollamak olduğu ifade edilse de Fenerbahçe'nin opsiyonlu kiralama için bastırdığı gelen haberler arasında. (Takvim)
    1. 09 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 08:21
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