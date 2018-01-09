Fener'den Sturridge bombası!
Liverpool’lu Sturridge için ilk girişimler olumlu geçti. Hedef İngiliz golcüyü kiralamak. Celtic'in devreye girmesi yönetimin canını sıksa da İngiliz golcü Sarı-Lacivertli kulübe sıcak bakıyor
Fenerbahçe'nin transfer gündeminde önemli gelişmeler yaşanıyor. Sporx.com'un haberine göre Aykut Kocaman'ın transferde önceliğin takımınında görmeyi çok istediği Daniel Sturridge'e verilmesini istediğinden yönetim gözünü İngiltere'ye çevirdi. Liverpool'un santrforu Sturridge ile ilk görüşme olumlu geçti.
STURRİDGE OLUMLU YAKLAŞTI
Fenerbahçe 28 yaşındaki oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralamak için Liverpool'la masaya oturmaya hazırlanıyor ancak Celtic'in de bu oyuncuyu istediği belirtiliyor. Sturridge'in Fener'e bakışı ise olumlu.
KOCAMAN ISRARLA ONU İSTİYOR
Teknik patron Aykut Kocaman'ın yönetime İngiliz golcü için, "Tam takımın ihtiyacı olan tipte bir oyuncu. Alınabilirse bize çok yardımcı olur. Kanat oyuncularını da rahatlatır" dediği ifade ediliyor.
SATIN ALMA OPSİYONU DA OLACAK
Bu arada Liverpool'un ilk tercihinin oyuncuyu bonservisiyme birlikte yollamak olduğu ifade edilse de Fenerbahçe'nin satın alma opsiyonlu kiralama için bastırdığı gelen haberler arasında. (Takvim)
STURRİDGE OLUMLU YAKLAŞTI
Fenerbahçe 28 yaşındaki oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralamak için Liverpool'la masaya oturmaya hazırlanıyor ancak Celtic'in de bu oyuncuyu istediği belirtiliyor. Sturridge'in Fener'e bakışı ise olumlu.
KOCAMAN ISRARLA ONU İSTİYOR
Teknik patron Aykut Kocaman'ın yönetime İngiliz golcü için, "Tam takımın ihtiyacı olan tipte bir oyuncu. Alınabilirse bize çok yardımcı olur. Kanat oyuncularını da rahatlatır" dediği ifade ediliyor.
SATIN ALMA OPSİYONU DA OLACAK
Bu arada Liverpool'un ilk tercihinin oyuncuyu bonservisiyme birlikte yollamak olduğu ifade edilse de Fenerbahçe'nin satın alma opsiyonlu kiralama için bastırdığı gelen haberler arasında. (Takvim)
- 09 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 08:21
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
''Paramı almadan gitmem!''
Toplam 28
Yorum
bjkli Seviyorum bu adamı ya..ne yapsa yeridir bu transferi gerçekleştirenlere...
-
"F.Bahçe'nin kapısından döndüm"
Toplam 2
Yorum
bjkli Tanrı nın sevgili kuluymuşsun. Kapıdan dönmüşün. Yat kalk dua et. Şükret...
-
Şampiyon yapıp geleceğim
Toplam 5
Yorum
bjk Ne alıyor bu ya? Marketten ekmek filan mı.. Şampiyon olup gelecekmiş miş...
Fener'den Sturridge bombası! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.