Teknik Direktörü Aykut Kocaman , Sarı Lacivertli takımdaki son durum ve transfer çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.Osmanlıspor maçına kadarki süreç, çok kırıcı bir süreç oldu. Bir karar vermem gerekiyordu. Sorumluluğu üzerime aldım ve sonraki süreç, devam etmemin doğru olacağı yönündeydi. Devreyi lider bitirecek bir takım haline geldik. İki pozisyon normal şekilde sonuçlansa ilk yarıyı lider tamamlayacaktık. Transfer yapmak istediğiniz yerlerdeki oyunculardan daha üst seviyedeki oyuncuları buldunuz. Şu an futbolseverler biliyordur. Maliyetler çok yüksek... Varsayalım kulüp bunun altına girdi. Zorluk derecesi en yüksek maçlar ilk 6 hafta. Beşiktaş maçından sonra da zor maçlar ama o süreç daha zorlu gözüküyor. Oyuncuyu aldınız, adaptasyon süreci var.Şampiyonluk için şu an her şeyin var olduğunu görüyorum ben. Saha için söylüyorum. Fayda sağlayacak oyuncuya kapımız açık ama var olan oyuncularımız dünyanın en iyi oyuncuları... Yabancı sayısı hangi kritere göre belirlendi bilmiyorum. Duruma göre 9 veya 13 puan kaybetme kredimiz var.