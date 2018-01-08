Aykut Kocaman'dan transfer açıklaması
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, BeIN Sports Haber kanalına değerlendirmelerde bulundu.
Aykut Kocaman'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
Osmanlıspor maçına kadarki süreç, çok kırıcı bir süreç oldu. Bir karar vermem gerekiyordu. Sorumluluğu üzerime aldım ve sonraki süreç, devam etmemin doğru olacağı yönündeydi. Devreyi lider bitirecek bir takım haline geldik. İki pozisyon normal şekilde sonuçlansa ilk yarıyı lider tamamlayacaktık. Transfer yapmak istediğiniz yerlerdeki oyunculardan daha üst seviyedeki oyuncuları buldunuz. Şu an futbolseverler biliyordur. Maliyetler çok yüksek... Varsayalım kulüp bunun altına girdi. Zorluk derecesi en yüksek maçlar ilk 6 hafta. Beşiktaş maçından sonra da zor maçlar ama o süreç daha zorlu gözüküyor. Oyuncuyu aldınız, adaptasyon süreci var.Şampiyonluk için şu an her şeyin var olduğunu görüyorum ben. Saha için söylüyorum. Fayda sağlayacak oyuncuya kapımız açık ama var olan oyuncularımız dünyanın en iyi oyuncuları... Yabancı sayısı hangi kritere göre belirlendi bilmiyorum. Duruma göre 9 veya 13 puan kaybetme kredimiz var.
- 08 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 19:48
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L. City'den Slimani açıklaması! Beşiktaş...
Toplam 2
Yorum
Duman Sturridge veya Abu nun tavsiyesi Toko Ekambi yi alabilsek süper olacak.Bize düz degil kivrak bir golcü lazim Negredo nun yanina
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Beşiktaş golcüsünü buldu! Anlaşma tamam...
Toplam 25
Yorum
Pence abubakar toko ekambi yi tavsiye etmisti.Youtube dan takip ettim eleman iyi görünüyor.Cok hareketli iki ayak da var, neden düsünmüyoruz
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Beşiktaş golcüsünü buldu! Anlaşma tamam...
Toplam 25
Yorum
satir baskan en iyi yapacagin transfer Sturridge olur.Bu sene gol atamiyoruz,Cenk de gitti.Simdi bize bu adam tarzinda bir forvet lazim.
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