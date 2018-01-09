En iyiler bende

Fenerbahçe’nin teknik patronu, ilk yarıya göre ligin ikinci devresine çok daha hazırlıklı gireceklerini kaydederek, “Var olan oyuncularımız bana göre dünyanın en iyileri. Her şeyi başaracak seviyedeler” diye konuştu

Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Aykut Kocaman, kamp yaptıkları Antalya'da beIN SPORTS'a konuştu. Tecrübeli hoca merakla beklenen transfer konusuna değinirken, mevcut kadrosunu övdü. Kocaman, "Ara transfer zor. Açıkyüreklilikle söylüyorum transfer yapmak istediğimiz bölgedeki oyunculardan daha üst seviyelerini bulmamız gerekiyor. Bulsak dahi maliyetleri çok yüksek oluyor. Kulüpleri de bırakmak istemiyor. Oyuncu bugün gelse dahi uyum dönemi, hangi seviyede olduğu bir sürü bilinmeziyle gelecek" dedi. Tecrübeli teknik adam sözlerine şöyle devam etti: "Transferi tabii ki isterim. Kaliteyi artırmayı isterim. Ancak şunu söyleyeyim, şu anki kadromuz şampiyonluk için yeterli. Bu oyuncu grubu bunu başaracak seviyede. Mümkün olan her futbolcuya açığım ancak var var olan oyuncularımız bana göre dünyanın en iyileri."



'73 puanı BULABİLİRİZ'

Ligin ikinci yarısına daha hazır gireceklerini söyleyen Kocaman, konuşmasını şöyle tamamladı: İlk yarıda hazır değildik ama avantajımız zorlu maçlar evimizdeydi. İkinci yarıya daha hazır giriyoruz bu sefer de puan kaybı daha olası maçlar deplasmanda. Önceliğimiz avantajla bu maçlardan çıkmak, olmazsa rakibe avantaj vermemek" dedi. Deneyimli çalıştırıcı "33 puanımız var. 40 puanı hedefliyoruz. 9-13 puan arası kaybı rakiplerin durumuna göre de kabul edilebilir görüyoruz. 73 puanı bulabiliriz. Bu da bizi şampiyon yapabilir.



Yapan kişi biliyor mu!

"Yabancı sayısı 6'dan bir anda 14'e nasıl çıktı merak ediyorum. Yapan kişi neden yaptığını biliyor mu, onu da bilmiyorum. Kimse bize de bir şey söylemedi. Sonuçları görme adına mevcut kural birkaç sene devam etmeli. Fayda-zararları bir görelim."



Futbolda feci durumdayız

"TÜRK futbolu mali açıdan feci durumda. Biz de buna dahiliz. Birçok kulüp gibi sıkıntılarımız var. Transferi tabii ki isterim ama bir de gerçekler var. Almak istediğimiz oyuncu, göndermek istediğimizden iyi olmalı. Ama kolay değil, çünkü;

1- Kulübü devre arasında bırakmak istemiyor. 2- Maliyetler çok yüksek."



3 TEMMUZ SÜRÜYOR

"F.BAHÇE camiası birlikte reaksiyon verdi. Sahada kazandıklarımızın masa başında elimizden alınmaması için müthiş reaksiyon gösterdik. F.Bahçe'yi tüketmeye yönelik 3 Temmuz döneminin izleri ve etkileri devam ediyor."



Kocaman'dan iNCiLER...

* Camiada ciddi manada sabırsızlık var.

* Kaleci Volkan dahil 3 sezonda yapacağımız hataları 8 haftada yaptık.

* Devre sonuna doğru gol yeme, basit hata yapma sayımız azaldı.

* Her maç 2 veya daha çok gol atacak bir takımız.

* Çalışma ortamımız çok iyi geçiyor.

* Elif'i 14 kişilik yabancı listesine yazacağım.

* Puan ortalaması biraz daha aşağılara gelir.

* Bizde bireysel hatalar ilk yarıya damga vurdu.

* Şans yanımızda olsa ilk yarıyı lider bitirirdik.

