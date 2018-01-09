Yiğithan Rotterdam’da
Fenerbahçe’nin defanstaki genç yeteneği, Dick Advocaat’ın yeni takımı ile sezon sonuna kadar kiralık anlaşmaya vardı
Sarı-lacivertlilerin eski teknik direktörü Dick Advocaat, Yiğithan Güveli'yi yeni takımı Sparta Rotterdam'a götürüyor. Yönetim, teknik direktör Aykut Kocaman'ın da onayını alarak 18 yaşındaki stoperin Hollanda'ya transferine izin verdi. Futbol Arena'nın haberine göre Yiğithan, sezon sonuna kadar Rotterdam' ekibinde kiralık olarak oynayacak. 1.93 boyundaki futbolcu, 2019'a kadar sözleşmesinin bulunduğu Fenerbahçe ile 8 resmi maça çıkıp 1 gol attı. Sparta, 18 takımlı Hollanda Ligi'nde 17. sırada yer alıyor.
Yiğithan'ın Sparta Rotterdam'a transferi henüz resmi olarak açıklanmadı.
Yiğithan'ın Sparta Rotterdam'a transferi henüz resmi olarak açıklanmadı.
- 09 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 02:16
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
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''Paramı almadan gitmem!''
Toplam 28
Yorum
bjkli Seviyorum bu adamı ya..ne yapsa yeridir bu transferi gerçekleştirenlere...
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"F.Bahçe'nin kapısından döndüm"
Toplam 2
Yorum
bjkli Tanrı nın sevgili kuluymuşsun. Kapıdan dönmüşün. Yat kalk dua et. Şükret...
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Şampiyon yapıp geleceğim
Toplam 5
Yorum
bjk Ne alıyor bu ya? Marketten ekmek filan mı.. Şampiyon olup gelecekmiş miş...
Yiğithan Rotterdam’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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