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    09 Ocak 2018, Salı
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    Yiğithan Rotterdam’da

    Yiğithan Rotterdam’da

    ’nin defanstaki genç yeteneği, Dick Advocaat’ın yeni takımı ile sezon sonuna kadar kiralık anlaşmaya vardı

    Sarı-lacivertlilerin eski teknik direktörü Dick Advocaat, Yiğithan Güveli'yi yeni takımı Sparta Rotterdam'a götürüyor. Yönetim, teknik direktör Aykut Kocaman'ın da onayını alarak 18 yaşındaki stoperin Hollanda'ya transferine izin verdi. Futbol Arena'nın haberine göre Yiğithan, sezon sonuna kadar Rotterdam' ekibinde kiralık olarak oynayacak. 1.93 boyundaki futbolcu, 2019'a kadar sözleşmesinin bulunduğu ile 8 resmi maça çıkıp 1 gol attı. Sparta, 18 takımlı Hollanda Ligi'nde 17. sırada yer alıyor.

    Yiğithan'ın Sparta Rotterdam'a transferi henüz resmi olarak açıklanmadı.
    1. 09 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 02:16
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