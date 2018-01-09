Çalışıp takıma döneceğim
Ozan Tufan, “Avrupa’da iyi bir kulüp tamam ama olmazsa da hiç sorun değil. Çok çalışıp takıma yeniden geri dönerim” dedi
Fenerbahçe'de Aykut Kocaman'ın dediklerini yapmayıp kendi bildiğini okuması nedeniyle Antalya kampına dahil etmediği Ozan Tufan, çalışmalarını Dereağzı'nda U21 takımıyla yapıyor. Sabah 09.00, akşam 17.00 mesai yapan milli futbolcu, basının röportaj tekliflerini ise yönetimin koyduğu konuşma yasağı nedeniyle kabul etmiyor. Kendisine kulüp bulması istenen Ozan, bunun için çok da istekli değil. Genç yıldızın yakın çevresine, "Avrupa'da iyi bir takım olursa olur, olmazsa da önemli değil. İdmanlara devam edip en kısa sürede yeniden takıma geri döneceğim" dediği belirtiliyor.
Yardım edilmeli
Ozan Tufan yetenekli ve genç bir oyuncu. Bursaspor'da çalışırken onu A takım seviyesine çıkarttık. Henüz 22-23 yaşlarında ve önünde uzun bir dönem var. Herkes hata yapabilir. Önemli olan hatalardan dersler çıkartabilmektir. O da böyle yapmalı ve kendisini geliştirmeli. Yanındaki insanlar da ona yardımcı olmalı. İmkan olsa Ozan Tufan'ı hemen alırım. Keşke benim takımımda (Osmanlıspor) oynasa.17 maç sonra yine herkes onu konuşur."
Mini yorum İrfan Buz
Yardım edilmeli
Ozan Tufan yetenekli ve genç bir oyuncu. Bursaspor'da çalışırken onu A takım seviyesine çıkarttık. Henüz 22-23 yaşlarında ve önünde uzun bir dönem var. Herkes hata yapabilir. Önemli olan hatalardan dersler çıkartabilmektir. O da böyle yapmalı ve kendisini geliştirmeli. Yanındaki insanlar da ona yardımcı olmalı. İmkan olsa Ozan Tufan'ı hemen alırım. Keşke benim takımımda (Osmanlıspor) oynasa.17 maç sonra yine herkes onu konuşur."
Mini yorum İrfan Buz
- 09 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 02:16
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
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''Paramı almadan gitmem!''
Toplam 28
Yorum
bjkli Seviyorum bu adamı ya..ne yapsa yeridir bu transferi gerçekleştirenlere...
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"F.Bahçe'nin kapısından döndüm"
Toplam 2
Yorum
bjkli Tanrı nın sevgili kuluymuşsun. Kapıdan dönmüşün. Yat kalk dua et. Şükret...
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Şampiyon yapıp geleceğim
Toplam 5
Yorum
bjk Ne alıyor bu ya? Marketten ekmek filan mı.. Şampiyon olup gelecekmiş miş...
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