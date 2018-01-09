Başkan transferi açıkladı!

Başkan Çarıkçı yaptığı açıklamada, "Ahmethan Köse'nin transferinde oyuncu ve kulübü Fenerbahçe ile anlaşma sağladık. Ahmethan yarın takımımızın Antalya kampına katılacak" dedi.

21 yaşındaki forvet oyuncusu 2009-2010 sezonunda Adanaspor altyapısından Fenerbahçe altyapısına transfer olmuştu. Ayrıca AhmetHan ilk profesyonel maçına UEFA Avrupa Ligi'ndeki Sturm Graz karşılaşmasıyla çıkmıştı.