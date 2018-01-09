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    09 Ocak 2018, Salı
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    Başkan transferi açıkladı!

    Başkan transferi açıkladı!

    1.Lig takımlarından Başkanı Necip Çarıkçı, 'nin genç forveti 'yi ettiklerini açıkladı.

    Başkan Çarıkçı yaptığı açıklamada, "'nin transferinde oyuncu ve kulübü ile anlaşma sağladık. Ahmethan yarın takımımızın kampına katılacak" dedi.

    21 yaşındaki forvet oyuncusu 2009-2010 sezonunda altyapısından Fenerbahçe altyapısına olmuştu. Ayrıca AhmetHan ilk profesyonel maçına Avrupa Ligi'ndeki Sturm Graz karşılaşmasıyla çıkmıştı.

    1. 09 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 09:58
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