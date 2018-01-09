Başkan transferi açıkladı!
TFF 1.Lig takımlarından Boluspor Başkanı Necip Çarıkçı, Fenerbahçe'nin genç forveti Ahmethan Köse'yi transfer ettiklerini açıkladı.
Başkan Çarıkçı yaptığı açıklamada, "Ahmethan Köse'nin transferinde oyuncu ve kulübü Fenerbahçe ile anlaşma sağladık. Ahmethan yarın takımımızın Antalya kampına katılacak" dedi.
21 yaşındaki forvet oyuncusu 2009-2010 sezonunda Adanaspor altyapısından Fenerbahçe altyapısına transfer olmuştu. Ayrıca AhmetHan ilk profesyonel maçına UEFA Avrupa Ligi'ndeki Sturm Graz karşılaşmasıyla çıkmıştı.
- 09 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 09:58
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En iyiler bende
Toplam 8
Yorum
Hasan Elindeki en iyileri söyliyim sağ açık dirar sadece koşar asist gole katkı yok denecek kadar topal teknik düşmanı hasan ali ismaili saymıyorum bile defans saatli bomba heran birinin hatasından gol yenebilir ve forvet janssen sakatlanırsa bittik.Bırakın bu ayakları ligde 1 takım bile korkmuyor futbolumuzdan
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Burak derbiye yetişecek
Toplam 1
Yorum
tokatlı trabzondaki fener maçı, senin patlama maçı olsun inşallah
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Trabzonspor'da bir ayrılık daha!
Toplam 8
Yorum
TOKATLI git güzel kardeşim, 30 yaşına geldin hala senin tiriplerinle uğraşıyo koskoca takım yahu
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