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    08 Ocak 2018, Pazartesi
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    Ozan'a eleştiri: Bir adım ileri gidemedi!

    Ozan'a eleştiri: Bir adım ileri gidemedi!

    'de bir türlü istenilen seviyeye gelemeyen ve bırakılan 'a Sabah Gazetesi Yazarı Gürcan Bilgiç'ten eleştiri geldi. İşte Gürcan Bilgiç'in o yazısı...

    "Bursa'dan geldiğinden beri bir adım ileri gitmeyen Ozan takımın en zayıf halkası. F.Bahçe rakiplerinden kadro olarak geride ama doğru sistemle farkı eşitledi"

    F.Bahçe'nin Ozan Tufan'ı kadro dışı bırakması doğru mu?
    'nin problemi eksiklik değil; yetersizlik. Bunu doğru analiz etmek gerekir. Sol bek arıyor ama elindeki iki sol bek de milli takım oyuncusu. 8 numara arıyor ama elinde kadrodan çıkartılan dışında , Alper hatta Souza var. O görevi yaparlar ama beklentiler karşısında yeterli olamadılar. Gelişimi ya transferle yaparsınız, ya da çalışarak. Fenerbahçe taraftarının büyük bölümü önemli oyuncular alınınca şampiyonluğa koşulanacağına inanıyor. Fenerbahçe'nin kalitesini arttırması için transfere ihtiyacı var. Yarıştığı rakiplerinden daha geride kalan bir kadroya sahip. Ama doğru sistem ve organizasyon ile aradaki farkı eşitlemeyi başardı. 'ı elinden kaçırdı, 'e uzatmalarda kaybetti, 'ı yendi. olur veya olmaz. Geçen 6 aya baktığımızda taraftar tribünlere döndü, ortaya yine meydan okuyan bir takım çıktı. Aslında Fenerbahçeliler kendilerini takımlarına yeniden transfer ettiler. En önemlisi bu.

    'ın Ozan Tufan kararını çok kolay alması mümkün değil. Kampa götürülmemesinin nedeni "yetersizlik" olamaz. Belli ki "disiplin" ile ilgili problemler yaşanmış. Herkes Ozan Tufan'ı değerli bir oyuncu olarak görüyor ve kadrodan çıkartılmasını eleştiriyor. Niye başka kulüpler veya teknik adamlar böyle değerlendirme yapmıyorlar da Fenerbahçe'nin kapısı çalınıp, pazarlıklar yapılmıyor. Ozan kendisine verilen önemin çok altında kalan bir performansa sahip ve bunu geliştirmek adına da ekstra çaba sarf etmedi. 'dan geldiğinden beri bir adım ileri gitmedi. Bunları yapmadığı gibi oynatılmamasını sorgulayıp, kendi egosunu takım arkadaşlarıyla çatıştırdı. Takımın "en zayıf halkası" haline geldi.

    'nin gitmesiyle takım ve yönetim bir "diş ağrısı"ndan kurtulacak. Var mı, yok mu belli değil. Oynuyor sorun, oynatılmıyor daha büyük sorun. Ayrılmasıyla birlikte en azından herkes önünü daha rahat görecek, algılar rahatlayacak. Eljif Elmas önemli bir yetenek. İstenen 8 numaranın tüm özelliklerini de taşıyor. Genç yaşında direkt olarak bu yükü kaldıramayabilir. Ama Kocaman'ın elinde alternatifi olur.

    1. 08 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 12:31
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