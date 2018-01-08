Ozan’a ‘yüzde 20’ teklifi
Van Persie’nin menajeri Kees Vos, Ozan’a sürpriz bir teklifte bulundu. “Sana takım bulurum ama toplam maaşının yüzde 20’sini alırım” dedi
WATFORD İÇİN SÖZ
Vo s'un Ozan'a, iyi ilişkilerinin bulunduğu Premier Lig ekiplerinden Watford'a götürmek için söz bile verdiği gelen bilgiler arasında yer alıyor. Ancak milli futbolcunun Kees Vos'a net bir yanıt vermediği, Cenk Tosun'un Everton'a transferinde aracılık yapan Alman menajerle anlaşmaya çalıştığı öğrenildi.
- 08 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 02:22
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"Fernandao'yu bize verin"
Toplam 1
Yorum
gkhn Bunlarda alıstı 10 a verip beleş almaya :)
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Bruma’yı geri istiyor
Toplam 9
Yorum
jasa Söylediğin rakam mümkün değil.1 yıl sözleşmesi kalan adama kimse 25-30 milyon vermez.
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Balta’ya lisans çıkıyor
Toplam 3
Yorum
metinn GS imza attigindan beri direk oynuyor hem gs d ahem milli takimda ama bir karis futbolunu ilerletemedi ne akar ne kokar faydali beklenemez,
Ozan’a ‘yüzde 20’ teklifi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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