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    08 Ocak 2018, Pazartesi
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    Ozan’a ‘yüzde 20’ teklifi

    Ozan’a ‘yüzde 20’ teklifi

    Van Persie’nin menajeri Kees Vos, Ozan’a sürpriz bir teklifte bulundu. “Sana takım bulurum ama toplam maaşının yüzde 20’sini alırım” dedi

    'de Antalya kampına davet edilmeyerek kendisine kulüp bulması istenen Ozan Tufan, bir menajeri olmadığı için zor durumda. Kendisine ise Robin Van Persie'nin menajeri Kees Vos sahip çıktı. Vos'un Avrupa'da oynamak isteyen yıldız isme "Sana istediğin ülkede takım bulurum. Ancak karşılığında toplam maaşının yüzde 20'sini alırım" teklifinde bulunduğu belirlendi.

    WATFORD İÇİN SÖZ
    Vo s'un Ozan'a, iyi ilişkilerinin bulunduğu Premier Lig ekiplerinden Watford'a götürmek için söz bile verdiği gelen bilgiler arasında yer alıyor. Ancak milli futbolcunun Kees Vos'a net bir yanıt vermediği, Cenk Tosun'un Everton'a transferinde aracılık yapan Alman menajerle anlaşmaya çalıştığı öğrenildi.

    1. 08 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:22
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