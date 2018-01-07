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    07 Ocak 2018, Pazar
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    F.Bahçe'de hazırlıklar devam ediyor

    F.Bahçe'de hazırlıklar devam ediyor

    devre arası çalışmalarına ’nın Belek bölgesinde sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

    Saat 10:00'da başlayan antrenmanda Dirar, Janssen, Mehmet Ekici ve İsmail Köybaşı takımdan ayrı özel bir program ile çalıştı. Futbolcular ilk olarak pas çalışması ile antrenmana başlarken daha sonra üç grup olarak dar alanda çift kale maç yaptılar.

    Bu arada Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu'ndan bir ekip 'nin Kamp yaptığı otelde futbolculardan numune aldı. Mehmet Topal ve Skrtel idrar örneği verirken, Valbuena, Josef ve Guiliano kan numunesi verdiler. Skrtel'in işlemleri uzun sürdüğü için antrenmana katılmadı. Çalışma sonrası programlı basın toplantısına bu sebeple Skrtel yerine Neustadter katıldı. Antrenman öncesi Lara ve Manavgat Futbol Okulları'ndan öğrenciler futbolcularla fotoğraf çektirip, çalışmayı seyrettiler.

    1. 07 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 15:05
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