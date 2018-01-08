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    08 Ocak 2018, Pazartesi
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    Kocaman’ın gözü ’li Metehan’da

    Kocaman’ın gözü PSG’li Metehan’da
    Fenerbahçe gözünü Neymar'ın "Küçük kardeşim" dediği 'ye dikti... 'nin Şampiyonlar Gençlik Ligi'ndeki maçları için A takımı ile yapılan yolculuklarda Neymar'ın yanından ayırmadığı 1999 doğumlu Türk forvet için Aykut Kocaman'a rutin olarak bilgi akışı sağlandığı bildirildi. Metehan, PSG formasıyla Şampiyonlar Gençlik Ligi'nde 8 maçta 3 gol attı.

    Türkiye U18 Milli Takımı'nda da oynayan 18 yaşındaki Metehan Güçlü'nün PSG ile 2019'a kadar sözleşmesi var.
    1. 08 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:55
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