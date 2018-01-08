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    08 Ocak 2018, Pazartesi
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    ’lerde zafer: 3-0

    <a href="/index/u17?id=d419ea65-f5af-423f-a067-a5ada15fadd8" class="" rel="tag">U17</a>’lerde zafer: 3-0
    F.Bahçe'nin ve U19 takımları, ligin 18. hafta karşılaşmasında Dereağzı'nda Göztepe'yi konuk ettiler. takımı Oğuzhan, Batuhan ve Emirhan'ın golleri ile rakibini 3-0 yendi. U19'lar ise 1-0 mağlup oldu.
    1. 08 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:54
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