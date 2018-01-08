;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    08 Ocak 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    ’te B planı kiralama

    <a href="/index/eljif?id=d896df52-4410-44ed-bfeb-61215a7adce6" class="" rel="tag">Eljif</a>’te B planı kiralama
    Makedonya Futbol Federasyonu'nun durumunu yakından takip ettiği Elmas'ın 'deki kaderi yabancı kontenjanının boşaltılmasına bağlı. Ancak B planı da hazır. Kontenjan açılmazsa kiralık gönderilecek. Gideceği takım bile hazır....
    1. 08 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:53
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ’te B planı kiralama haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN