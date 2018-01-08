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HEPSİ
    08 Ocak 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Kocaman tarzı bize uydu

    Kocaman tarzı bize uydu

    Kampta ağır bir idman temposu geçirdiklerini belirten Rus stoper, “Her hocanın stili farklı ve Kocaman’ın tarzı bize geçen sezondan daha iyi uydu” dedi

    'nin stoperi Roman Neustadter, sarı- lacivertlilerin Antalya kampında basın mensuplarıyla sohbet etti. Şampiyonluk yarışından, antrenman performanslarına, Kocaman'la olan ilişkilerinden Dünya Kupası hedefine kadar açıklamalarda bulunan Rus stoper, kamp süreciyle ilgili "Önümüzde 10 gün var, 10 gün sonunda iyi bir duruma geleceğiz. Dinlenme fırsatı bulduğumuzda mutlu oluyoruz. Kamp sürecinde sert idmanlar yapıyoruz. Kamp şu şekilde gidiyor: Yemek ye, uyu, antrenman yap. Sonrasında bunları tekrarlıyoruz" dedi. güvenini hissettiriyor Sezon başında yeni hocalarına alışmak için biraz zaman gerektiğini ve bunu artık atlattıklarını ifade eden 29 yaşındaki oyuncu, "Her hocanın çalışma tarzı ve maçlara hazırlık süreci farklı. Fakat Kocaman'ın tarzı bize geçen sezondan daha iyi uydu. Son maçlarda da doğru yolda olduğumuzu görüyoruz" diye konuştu. Neustadter, Aykut hocanın kendisine güvendiğini de dile gitirip, "Bunu bana her zaman yansıtıyor. Onun güvenini hissettiğimde mutlu oluyorum" dedi.

    Şampiyonluk sonrası oturamam
    Rus stoper, 'Şampiyon olursanız meşale taşır mısın?' şeklindeki soruya da şu yanıtı verdi: "Daha da fazlasını yaparım. Umarım ertesi gün oturabilirim. Bacaklarım çok yorgun olacak."

    Zor maçları düşünmüyoruz
    Sezonun ikinci yarısının ilk 6 haftasında Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor ve Başakşehir ile oynayacakları maçlar için zamanları olduğunu ifade eden Roman Neustadter, "Büyük karşılaşmalardan önce bizi bekleyen maçlar var. Şu an için oynayacağımız ilk karşılaşmaya odaklanmış durumdayız. Diğer maçlarımızı henüz düşünmüyoruz henüz. Her maça hazırlandığımız gibi zamanı geldiğinde o maçlara da öyle hazırlanacağız. Takım içerisindeki hiçbir arkadaşımın da bu maçlardan bahsettiğini duymadım. Önümüzde bir İstanbulspor mücadelesi var. Tamamen o maça odaklanıyoruz. Uzaktaki karşılaşmaları düşünürsek bu bizim için gereksiz enerji kaybı olur" ifadelerini kullandı.

    En iyisi Vagner Love
    Ligde karşı karşıya geldiği forvetler arasında en çok Vagner Love karşısında zorlandığını belirten Neustedter şunları söyledi: "Kısa ama hızlı bir oyuncu. Gerçekten çok hızlı hareket edebilen bir oyuncu. Topu orta sahadan alıp koşmaya başlayarak rakip savunmaya tehdit oluşturabilen bir oyuncu. Onu durdurmak gerçekten zor. Bizim bu sene oynadığımız maçta ya o kötü günündeydi ya da biz savunma olarak iyi bir iş çıkardık. Böyle oyunculara karşı oynamak, mücadele etmek her zaman güzeldir. Onlardan daha iyi olduğunuzu göstermek istersiniz, bu da güzel bir his oluşturur sizde."

    Rüyam Rusya'da olmak!
    Neustadter, Rusya'da düzenlenecek Dünya Kupası için de görüşlerini aktardı: "Herkesin rüyasıdır tabii ki orada olmak. Hele ki kendi ülkenizde düzenleniyorsa, bu bir kat daha arttırır rüyanın güzelliğini. Ailemden birçok kişi orada yaşıyor. Heyecanlıyız Rus halkı olarak. Ben de yeni statlarda Dünya Kupası atmosferini yaşayabilmek için çok sabırsızlanıyorum. Gerçekten güzel bir hava oluşacağını düşünüyorum. Gün gün gelişen bir ortam var orada. Önce burada iyi bir görüntü sergilemeliyim ki, daha sonraki süreçte orada olabileyim."

    Seriye devam etmeliyiz
    Sezonun ikinci yarısına da devrenin son maçlarında olduğu gibi galibiyetlerle devam etmek istediklerini kaydeden tecrübeli stoper, "Bütün maçları kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Ben çok uzaklara bakan, çok ilerileri düşünen bir oyuncu olmadım hiçbir zaman. Tek istediğim iyi bir kamp süreci geçirmek. Ligin 2'nci yarısına fit bir şekilde girmek istiyoruz" dedi.

    1. 08 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:59
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