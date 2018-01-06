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    06 Ocak 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    yine istenmiyor

    Van der Wiel yine istenmiyor
    Sarı-lacivertli takımdan ayrıldıktan sonra Cagliari'nin yolunu tutan ve burada da beklentilerin altında kalan , yine istenmeyen adam oldu. İtalyan ekibinin Hollandalı sağ bekin sözleşmesini tek taraflı feshedeceği bildirildi. Bu sezon Cagliari ile 4 karşılaşmaya çıkan ve takımı o maçların 3'ünü kaybeden Wiel'in piyasa değeri 1 euro'ya kadar düştü.
    1. 06 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:56
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