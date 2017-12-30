 Rus basını Criscito iddialarını yalanladı – Fotomaç – 30 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    30 Aralık 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Rus basını Criscito iddialarını yalanladı

    Rus basını Criscito iddialarını yalanladı
    'nin 'in sol beki Domenico Criscito ile ilgilendiği haberlerinin gerçeği yansıtmadığını belirtildi. Rus basınında çıkan haberde, "'nin hiçbir şekilde Cristico transferi için 'le temas halinde olmadı" denildi. İtalyan futbolcunun yakın çevresi de iddiaları yalanladı.
    1. 30 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:32
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Rus basını Criscito iddialarını yalanladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN