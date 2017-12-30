 Potanın yeni kraliçeleri – Fotomaç – 30 Aralık 2017 ;
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    30 Aralık 2017, Cumartesi
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    Potanın yeni kraliçeleri

    Potanın yeni kraliçeleri

    U14 , Coca-Cola-X-Mas turnuvasında şampiyon oldu

    F.BAHÇE U14 , Belçika'nın Kortrijk şehrinde düzenlenen Coca-Cola X-Mas Turnuvası'nda şampiyonluğa ulaştı. Coca-Cola X-Mas Turnuvası'nda mücadele eden sarı-lacivertliler, turnuvanın final maçında Belçika temsilcisi Notre Dame Leuven takımı ile karşılaştı. Genç kızlar, baştan sona önde götürdüğü maçı 52-42 kazanarak 12.'si düzenlenen Coca-Cola X-Mas Turnuvası'nda, U14 kategorisinde şampiyonluğa ulaştı. Öte yandan, takım kaptanı Tuana Asiltürk, Turnuvanın 'En Değerli Oyuncusu' ödülü'ne layık görüldü.
    1. 30 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:42
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