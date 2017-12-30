Hep orada otursun
Maç içinde kafasına göre takıldığı için ilk 11’deki yerini kaybeden milli futbolcu, bir türlü seviye atlayamadı. Kocaman, “Kendini geliştirene kadar kulübede oturacaksın” diyerek son sözü söyledi
SÜREKLİ YERİNDE SAYIYOR!
Peki neydi Ozan'ı kulübeye hapseden? Birçok şey yazılıp çizildi. Kocaman'ı hedef alan sözler sarf ettiği bile söylendi. Gerçek ise yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Ozan'ı yedek kalmaya mahkum eden şey, bir türlü seviyeye atlayamaması... Dalgın oynaması, adamını kovalamaması, geri dönüşlerde yavaş kalması, onu gözden düşüren en önemli etkenler oldu. Aykut Kocaman'ın defalarca kendisini uyarsa da gelişim sağlayamadı. Kocaman'ın Ozan'a son görüşmesinde, "Böyle devam edersen hep kulübede oturacaksın" diyerek uyardığı ortaya çıktı.
FOTOĞRAF 6 MAÇTIR AYNI!
Ozan Tufan, ligde oynanan ve 1-1 biten Osmanlıspor maçından sonra hep aynı fotoğrafı verdi: Umudunu yitirmiş bir şekilde kulübede otururken...
ALPER'LE ÇAPKINLIK TURUNDA
Bir haftalık tatilde özel çalışma programı verilen Ozan'ın, kendisini geliştirmek yerine takım arkadaşı Alper Potuk'la geceleri çapkınlık turuna çıkması ve basında fotoğraflarının yer alması ise bardağı iyice taşırdı. Yönetimin ifadelerini alacağı iki yıldıza para cezası çıkması bekleniyor. Aykut Kocaman'ın özellikle Ozan'a çok kızdığı öğrenildi.
"İKİ YÖNLÜ OYNAMALI"
MİNİ YORUM / GÜVENÇ KURTAR: Fenerbahçe'nin en büyük sıkıntısı top rakibe geçince savunmaya dönüştü. Ozan'ın oynadığı her maçta bu sıkıntı yaşandı. Aykut hocanın onu bu konuda uyarıp yedeğe alması gayet normal. Çünkü artık tek yönlü futbolcu başarılı olamıyor. Ozan hem hücumu yapmalı hem de savunmaya dönebilmeli. Ağır kalıyorsa bunu geliştirmeli. Ozan bu durumunu düzeltirse Fenerbahçe için kazanç olur. Takımda kalmalı. İki yönlü oynayamazsa zaten sistem onu saha dışına itecektir.
- 30 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 03:49
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Hep orada otursun
Toplam 1
Yorum
ali kırcı işin ilginci ozan tufana 7 milyon € verildi ama Tarık kadar göze batmıyor GS deki...
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İlk 3 yolcu belli oldu
Toplam 1
Yorum
ali kırcı Galatasaray için en hayırllısı emrahı emre akbaba transferinde takasta kullanması tarık ta kiralansın bir takıma bedelsiz..
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Aklını çeliyorlar
Toplam 1
Yorum
ali kırcı Galatasaray olsa oyuncusunu kaptırırdı ama fener kaptırmaz kesinlikle...
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