Hep orada otursun

Osmanlıspor maçından sonra oynanan 6 lig maçında bir dakika bile süre alamayan, kariyerinin en zor günlerini geçiriyor., 18 yaşındaki'e bile şans verirken, Ozan'ı hep görmezden geldi.hoca,dedi. Kocaman, bu sorunun ısrarla kendisine sorulmaya devam edilmesi üzerine iseifadelerini kullandı.Peki neydi Ozan'ı kulübeye hapseden? Birçok şey yazılıp çizildi.bile söylendi. Gerçek ise yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Ozan'ı yedek kalmaya mahkum eden şey, bir türlü seviyeye atlayamaması...oynaması, adamını kovalamaması, geri dönüşlerdeonu gözden düşüren en önemli etkenler oldu. Aykut Kocaman 'ın defalarca kendisini uyarsa da gelişim sağlayamadı. Kocaman'ın Ozan'a son görüşmesinde,diyerek uyardığı ortaya çıktı. Ozan Tufan , ligde oynanan ve 1-1 biten Osmanlıspor maçından sonra hep aynı fotoğrafı verdi: Umudunu yitirmiş bir şekilde kulübede otururken...Bir haftalık tatilde özel çalışma programı verilen Ozan'ın, kendisini geliştirmek yerine takım arkadaşı'la geceleri çapkınlık turuna çıkması ve basında fotoğraflarının yer alması iseYönetimin ifadelerini alacağı iki yıldıza para cezası çıkması bekleniyor. Aykut Kocaman 'ın özellikle Ozan'a çok kızdığı öğrenildi.





"İKİ YÖNLÜ OYNAMALI"

MİNİ YORUM / GÜVENÇ KURTAR: Fenerbahçe'nin en büyük sıkıntısı top rakibe geçince savunmaya dönüştü. Ozan'ın oynadığı her maçta bu sıkıntı yaşandı. Aykut hocanın onu bu konuda uyarıp yedeğe alması gayet normal. Çünkü artık tek yönlü futbolcu başarılı olamıyor. Ozan hem hücumu yapmalı hem de savunmaya dönebilmeli. Ağır kalıyorsa bunu geliştirmeli. Ozan bu durumunu düzeltirse Fenerbahçe için kazanç olur. Takımda kalmalı. İki yönlü oynayamazsa zaten sistem onu saha dışına itecektir.