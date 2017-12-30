 Bu kez sol beke Lima – Fotomaç – 30 Aralık 2017 ;
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    30 Aralık 2017, Cumartesi
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    Bu kez sol beke Lima

    Bu kez sol beke Lima

    Çok uzun süre peşinden koştuğu Santos’un on numarası ’yı Palmeiras’a kaptıran Fenerbahçe, Nantes’ın aynı isimli sambacısını da ilgi alanına dahil etti. Ancak bu Lima sol bek

    Fenerbahçe, sol bek arayışları kapsamında bir ismi daha listesine ekledi: Lucas Lima! İddia Fransız basını tarafından ortaya atıldı. Sarı-lacivertlilerin Nantes'ta forma giyen 26 yaşındaki futbolcu hakkında araştırma başlattığı ileri sürüldü.

    Bu sezon Nantes'ta gösterdiği performansla dikkat çeken ve teknik direktör Claudio Ranieri'nin değişmezleri arasına giren 26 yaşındaki sambacı, Nantes'ın Fransa Ligi'nin en iyi 3. defans takımı olmasında önemli pay sahibi olmuştu.

    Fransız basını, Ranieri'nin 'yı sezon sonuna kadar tutmak istediğini belirtse de iyi bir teklif alınması halinde Nantes Başkanı Waldemar Kita'nın transfere onay vereceğini belirtti.
    1. 30 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 04:14
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