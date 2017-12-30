Bu kez sol beke Lima
Çok uzun süre peşinden koştuğu Santos’un on numarası Lucas Lima’yı Palmeiras’a kaptıran Fenerbahçe, Nantes’ın aynı isimli sambacısını da ilgi alanına dahil etti. Ancak bu Lima sol bek
Bu sezon Nantes'ta gösterdiği performansla dikkat çeken ve teknik direktör Claudio Ranieri'nin değişmezleri arasına giren 26 yaşındaki sambacı, Nantes'ın Fransa Ligi'nin en iyi 3. defans takımı olmasında önemli pay sahibi olmuştu.
Fransız basını, Ranieri'nin Lucas Lima'yı sezon sonuna kadar tutmak istediğini belirtse de iyi bir teklif alınması halinde Nantes Başkanı Waldemar Kita'nın transfere onay vereceğini belirtti.
- 30 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 04:14
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Hep orada otursun
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Yorum
ali kırcı işin ilginci ozan tufana 7 milyon € verildi ama Tarık kadar göze batmıyor GS deki...
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İlk 3 yolcu belli oldu
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Yorum
ali kırcı Galatasaray için en hayırllısı emrahı emre akbaba transferinde takasta kullanması tarık ta kiralansın bir takıma bedelsiz..
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Aklını çeliyorlar
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ali kırcı Galatasaray olsa oyuncusunu kaptırırdı ama fener kaptırmaz kesinlikle...
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