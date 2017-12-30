 Nürnberg, Ekici’yi kiralamak istiyor – Fotomaç – 30 Aralık 2017 ;
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    30 Aralık 2017, Cumartesi
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    , Ekici’yi kiralamak istiyor

    Nürnberg, Ekici’yi kiralamak istiyor
    Sakatlıkları nedeniyle ilk yarıda yeteri kadar forma giyemeyen Mehmet Ekici'ye eski kulübü talip oldu. Bundesliga 2'de zirve mücadelesi veren 'in 27 yaşındaki orta saha için 'ye kiralama teklifinde bulunduğu bildirildi. Bayern Münih'in altyapısında oynarken 2010- 11 sezonunda da 1 yıllığına Nürnberg'e kiralanan Ekici konusunda yapılacak 8 numara transferine göre karar verilecek.
    1. 30 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 03:54
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