 Tribünlerden Fernandao'ya tepki! – Fotomaç – 28 Aralık 2017 ;
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    28 Aralık 2017, Perşembe
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    Tribünlerden 'ya tepki!

    Tribünlerden Fernandao'ya tepki!

    son 16 maçında ile İstanbulspor arasında oynana maçta müsabakanın 68. dakikasında oyundan alınan tribünlerden tarafından ıslıklanarak protesto edildi.

    son 16 tur maçında evinde İstanbulspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın 68. dakikasında yerini 'ya bırakırken tribünlerden tepki gördü. Maçın başından beri etkili bir oyun sergilemeyen Fernandao kaçırdığı net pozisyonlardan dolayı müsabaka esnasında da ıslıklanmıştı.
    1. 28 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 07:30
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