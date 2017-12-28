 Van Persie Feyenoord'a – Fotomaç – 28 Aralık 2017 ;
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    28 Aralık 2017, Perşembe
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    Feyenoord'a

    Van Persie Feyenoord'a
    Hollanda basını, Kanarya'nın hiç kullanamadığı Robin van Persie'ye sürekli maaş ödemekten bıktığını yazdı. Goal.com'un Hollanda versiyonu, yayımladığı haberinde Fenerbahçe'nin mali külfetinden kurtulmak için 33 yaşındaki tecrübeli forveti bedelsiz olarak gönderebileceğini belirtti. Robin ile Los Angeles Galaxy de yakından ilgileniyor.
    1. 28 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:00
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