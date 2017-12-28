 Kocaman'dan özel program – Fotomaç – 28 Aralık 2017 ;
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    28 Aralık 2017, Perşembe
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    Kocaman'dan özel program

    Kocaman'dan özel program
    Fenerbahçe Teknik Direktörü , devre arası için her oyuncusuna ayrı ayrı özel program hazırladı. Futbolcularının tatilden kilo almadan dönmesini isteyen deneyimli çalıştırıcı, bilgisayar desteğiyle hazırlanan kişiye özel programa harfiyen uyulmasını istedi. Kocaman, böyle aralarda kilo sorunu yaşayan Ozan Tufan ve Fernandao'yu özel olarak uyardı.
    1. 28 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:59
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