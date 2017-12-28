 Bogdanovic yılın oyuncusu – Fotomaç – 28 Aralık 2017 ;
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HEPSİ
    28 Aralık 2017, Perşembe
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    yılın oyuncusu

    Bogdanovic yılın oyuncusu
    ile EuroLeague şampiyonluğu yaşayan , Sırbistan'da yılın oyuncusu seçildi. Bogdanovic, Sırbistan Federasyonu tarafından açıklanan oynama sonucunda kullanılan 34 oyun 33'ünü almayı başardı. 3 yıldır verilen ödülün 2015 yılında erkeklerdeki kazananı yine bir Fenerbahçeli Nemanja Bjelica olmuştu.
    1. 28 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:39
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