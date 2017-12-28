 Ben Arfa'ya sponsor formülü – Fotomaç – 28 Aralık 2017 ;
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    28 Aralık 2017, Perşembe
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    'ya sponsor formülü

    <a href="/index/ben-arfa?id=15022e11-ea2f-498f-bdfc-4fd445232e85" class="" rel="tag">Ben Arfa</a>'ya sponsor formülü

    ’nin sahibi olan Katarlılar, ’ya bir kulüple anlaşması halinde bonservis konusunda yardımcı olma sözü verdi. F.Bahçe, sponsoru olan bankası kanalıyla işi bitirmeye yakın...

    Sezonun ilk yarısını hedeflediği yerde bitiren , yeni takviyelerle ikinci yarıda şampiyonluk yarışında daha iddialı bir pozisyona gelmek için çalışmalarını sürdürüyor.

    Akşam'ın haberine göre; Kanarya'nın ilk hedefinde ise 'nin yıldız oyuncusu 'nın olduğu öğrenildi. Fransız basını, sezon başında da sarı-lacivertli kulüple görüşen oyuncunun menajerinin temaslarını sürdürdüğünü, 'nın her an imza atabileceğini belirtti. Ben Arfa'ya, 'nin transferde kolaylık sağlama konusunda söz verdiği de öne sürüldü.

    SÖZLEŞMESİ SEZON SONU BİTİYOR
    PSG'nin sahibi olan Katarlı işadamı Al Khealifi'nin de bu konuda yardımcı olması için F.Bahçe'nin sponsoru olan Bankası 'nin devreye girdiği iddia edildi. PSG ile sözleşmesini feshetmek için 10 milyon euro tazminat isteyen Ben Arfa'nın ikna edilmesi halinde bu transferin gerçekleşmesi kesin gibi. 30 yaşındaki Ben Arfa'nın sezon sonunda PSG ile sözleşmesi sona eriyor.

    ''HENÜZ ANLAŞMA SAĞLAYAMADIK''
    Ben Arfa'nın avukatı Michel Haddad ise transfer söylentileri hakkında şu açıklamayı yaptı: Ben Arfa'nın durumu henüz belli değil. Şunu söyleyebilirim ki hiçbir takımla anlaşma sağlamadı. Ocak ayında her şey olabilir. PSG'de kalma ihtimali bile var. Vereceği karar kariyeri açısından son derece önemli. Bu nedenle en iyi tercihi yapmaya çalışıyor. Fransa dışında bir takım olabilir.

    1. 28 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 10:39
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