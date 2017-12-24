Muhammed tribünden izledi

Kudüs gerilimi sonrası İsrail askerleri tarafından gözaltına alınan ve karakolda darp edilen Down sendromlu Filistinli Muhammed et Tavil dün akşamki karşılaşmayı tribünden takip etti. Annesi, babası veağabeyi ile birlikte tribünde yer alan Muhammed'e tribünlerden büyük sevgi gösterisinde bulunuldu.