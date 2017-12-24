Aykut Kocaman, Türkiye Kupası’nı kazandırıp Avrupa Kupası’na taşıdığı Konya maçından beraberlikle ayrılmasını, “İlk yarıyı 35 puanla tamamlamak isterdik ama olmadı. Sadece bir avantaj kaybettik” dedi

İlk yarının son maçını Konyaspor'a karşı oynayan ve mücadeleden mutlak galibiyetle ayrılmak isteyen Fenerbahçe, yeşil- beyazlı ekibi geçemedi. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Aykut Kocaman yenik duruma düştükleri maçta eski takımı Konyaspor karşısında beraberliği sağlasa da yaptığı değişiklikler galibiyeti getirmedi. Maç sonu konuşan Kocaman, "Oyunu rakip ceza alanına götürmeye başladığımız dakikalarda kalemizde golü gördük. Rakibimiz İki sezon evvel ligde 66 puan aldı, kupayı kazandı. Önemli bir rakipti. Bizim hatamız oyunu sakinleştiren rakip karşısında baskı yapmamak oldu. Sahamıza yerleştiler. Biz de oyunu ve topu hızlandıramadık. Ceza sahasına girişlerde problem yaşadık. İkinci yarıda 60-65'ten sonra fizik gücümüzün getirdiği güçle golü bulduk. İlk yarıyı 35 puanla bitirmek isterdik ama olmadı. Sadece avantaj kaybettik" dedi.



ŞANSI UTMUYOR

Bu arada Aykut Kocaman eski Beşiktaşlı teknik direktörlere karşı oynadığı son 6 maçta 13 puan kaybetti. Sarı-lacivertliler bu sezon Tamer Tuna'nın çalıştırdığı Göztepe ile 2-2 berabere kalmıştı. F.Bahçe dün de Şifo Mehmet'in takımı Konyaspor'u geçemedi.



HASRET GİDERDİLER

Aykut Kocaman son üç sezon çalıştırdığı ve büyük başarıla irmaz attığı Konyasporlu oyuncularla hasret giderdi. Eski oyuncuları Kocaman ile sarmaş dolaş oldu.