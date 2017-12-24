Avantaj kaybettik
Aykut Kocaman, Türkiye Kupası’nı kazandırıp Avrupa Kupası’na taşıdığı Konya maçından beraberlikle ayrılmasını, “İlk yarıyı 35 puanla tamamlamak isterdik ama olmadı. Sadece bir avantaj kaybettik” dedi
ŞANSI UTMUYOR
Bu arada Aykut Kocaman eski Beşiktaşlı teknik direktörlere karşı oynadığı son 6 maçta 13 puan kaybetti. Sarı-lacivertliler bu sezon Tamer Tuna'nın çalıştırdığı Göztepe ile 2-2 berabere kalmıştı. F.Bahçe dün de Şifo Mehmet'in takımı Konyaspor'u geçemedi.
HASRET GİDERDİLER
Aykut Kocaman son üç sezon çalıştırdığı ve büyük başarıla irmaz attığı Konyasporlu oyuncularla hasret giderdi. Eski oyuncuları Kocaman ile sarmaş dolaş oldu.
- 24 Aralık 2017, Pazar
- Güncelleme: 22:41
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Güneş, Negredo'yu niye çıkardığını açıkladı
Toplam 11
Yorum
bjk smokie ;( çok net fikrim ; Q7 Negredo ve Lensin hakkını yiyo tek başına. pas atımıyo Negredo çıkıyo oyunda kalıyo Lens giremiyo. sırf zarar...........
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'Emrelerin kapışması'nda kazanan 'Mor' taraf!
Toplam 1
Yorum
seda su deportivo ayni bjk gibi ot kafa anlat söle anlamio celta daa iyi yuh be lacurunya
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Theofanis Gekas geri dönüyor!..
Toplam 1
Yorum
seda benim futbolcumdu algisi super acikti,sanirim teknik hocaliktada olur,ayni italyan hoca reali calistiran onun gibi adini unttum
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