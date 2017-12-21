 Yönetimden sürpriz Josef hamlesi! – Fotomaç – 21 Aralık 2017 ;
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HEPSİ
    21 Aralık 2017, Perşembe
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    Yönetimden sürpriz Josef hamlesi!

    Yönetimden sürpriz Josef hamlesi!

    Fenerbahçe, Brezilyalı yıldızı 'yı dever arasında kesinlikle satmayacak, hatta yeni sözleşme için masaya oturacak.

    Devre arası transfer döneminde takviye yapmayı planlayan Fenerbahçe'de 'nın durumu merak ediliyor. Takım en değerli biri olan Brezilyalı futbolcunun satılıp ciddi bir bonservis geliri elde edileceği ve bunun da transferde kaynak olarak kullanılacağı ileri sürülüyordu.

    Finansal Fair Play kriterleri çerçevesinde hareket etmek zorunda olan sarı lacivertlilerin sanılananın aksine futbolcuyu şimdilik satmak gibi bir planı bulunmuyor. Birçok kulüp tarafından takip edilen başarılı orta saha oyuncusu için yaz ayı transfer döneminde İngiltere'den 11 milyon euroluk çok ciddi bir teklif gelmişti.Souza için yine benzer tekliflerin olabileceği bildirildi. Fenerbahçe yönetimi bırakmayı düşünmedikleri Brezilyalı futbolcu ile sezonun ikinci yarısında yeni sözleşme yapılma ihtimalini masaya getirdi.

    Teknik direktör Aykut Kocaman'ın vazgeçilmezleri arasında olan ve sistemin en önemli parçası konumunda bulunan Brezilyalı'nın boşluğunun doldurulması pek mümkün görünmüyor. Bu nedenle Souza'nın satışına sıcak bakılmıyor.

    1. 21 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 09:42
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