Yönetimden sürpriz Josef hamlesi!
Fenerbahçe, Brezilyalı yıldızı Josef de Souza'yı dever arasında kesinlikle satmayacak, hatta yeni sözleşme için masaya oturacak.
Devre arası transfer döneminde takviye yapmayı planlayan Fenerbahçe'de Josef de Souza'nın durumu merak ediliyor. Takım en değerli biri olan Brezilyalı futbolcunun satılıp ciddi bir bonservis geliri elde edileceği ve bunun da transferde kaynak olarak kullanılacağı ileri sürülüyordu.
Finansal Fair Play kriterleri çerçevesinde hareket etmek zorunda olan sarı lacivertlilerin sanılananın aksine futbolcuyu şimdilik satmak gibi bir planı bulunmuyor. Birçok kulüp tarafından takip edilen başarılı orta saha oyuncusu için yaz ayı transfer döneminde İngiltere'den 11 milyon euroluk çok ciddi bir teklif gelmişti.Souza için yine benzer tekliflerin olabileceği bildirildi. Fenerbahçe yönetimi bırakmayı düşünmedikleri Brezilyalı futbolcu ile sezonun ikinci yarısında yeni sözleşme yapılma ihtimalini masaya getirdi.
Teknik direktör Aykut Kocaman'ın vazgeçilmezleri arasında olan ve sistemin en önemli parçası konumunda bulunan Brezilyalı'nın boşluğunun doldurulması pek mümkün görünmüyor. Bu nedenle Souza'nın satışına sıcak bakılmıyor.
- 21 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 09:42
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Aslan’da büyük risk
Toplam 5
Yorum
yaşar ersoyu Yaptığı 10 transfer ve T.Adam seçimiyle GS'yi bu duruma düşüren Dursun Özbek hala aday oluyor.İki aydır bağırarak gelen felakete önlem alama
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Müller'den Beşiktaş yorumu
Toplam 10
Yorum
gösterin onlara türkün gücünü bu yorumlar besiktas dan ziyade türkiye icin.Maalesef kücük görülen bir ülke ve milletiz almanlarin gözünde.Bu da simdi süper bir firsatbize
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Beşiktaş, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Toplam 2
Yorum
övünün bu takimla baskan yöneticiler senol hoca ve tek tek secilen futbolcular. Hepsi hem sportif hem de karakter acisindan pirlanta gibi.Türkiye nin gururu
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