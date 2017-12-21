UEFA, F.Bahçe için geliyor!
Yeni yılın ilk ayında yapılacak denetim öncesi, kulüp mali durumdaki sapmaları ortadan kaldırmak için çalışma yapıyor. Sol bek dışında transfer de çok zor.
SON 5 maçı da kazanarak zirve yarışına ortak olan F.Bahçe'de sürpriz bir gelişme yaşandı. Akşam'ın yer verdiği haberde; Maddi kriz nedeniyle UEFA ile Finansal Fair-Play yapılandırma anlaşması imzalayan Sarı-Lacivertliler'e UEFA'dan 'Denetime geliyoruz' mesajı verildi. Bilindiği gibi Kanarya, UEFA'ya 2017-18 sezonu için azami 10 milyon euroluk hesap açığı vermeyi taahhüt etmişti. Her ay düzenli bir şekilde Sarı-Lacivertliler tarafından gelen mali tabloları izleyen UEFA yetkililerinin, ocak ayında İstanbul'a gelerek hesapları inceleme kararı aldıkları belirtildi. F.Bahçe, ayrıca UEFA ile 2017-18 sezonlarında personel giderleri/toplam gelirler oranında ve futbolcu haklarına ait amortisman giderlerinde getirilen sınırlandırmalara uyum anlaşması imzalamıştı.
2 OYUNCU İÇİN SATIŞ GÜNDEMDE
Yaşanan bu gelişmeler sonrası maddi kaynaklar üzerinde çalışmalara başlayan Fenerbahçe'de ocakta yapılacak transferlerin riske girebileceği belirtiliyor. Sarı-Lacivertliler ocak ayında başlayacak transfer döneminde sol açık, sol bek ve orta sahaya takviye yapmayı planlıyordu. Kanarya, transfer bütçesini oluşturmak için kadroda düşünmediği oyuncularından para kazanmak zorunda. Fernandao, Robin Van Persie gibi oyuncuları bonservis ücreti alarak göndermek istiyor.
- 21 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 09:42
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Aslan’da büyük risk
Toplam 5
Yorum
yaşar ersoyu Yaptığı 10 transfer ve T.Adam seçimiyle GS'yi bu duruma düşüren Dursun Özbek hala aday oluyor.İki aydır bağırarak gelen felakete önlem alama
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Müller'den Beşiktaş yorumu
Toplam 10
Yorum
gösterin onlara türkün gücünü bu yorumlar besiktas dan ziyade türkiye icin.Maalesef kücük görülen bir ülke ve milletiz almanlarin gözünde.Bu da simdi süper bir firsatbize
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Beşiktaş, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Toplam 2
Yorum
övünün bu takimla baskan yöneticiler senol hoca ve tek tek secilen futbolcular. Hepsi hem sportif hem de karakter acisindan pirlanta gibi.Türkiye nin gururu
UEFA, F.Bahçe için geliyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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