 F.Bahçe, Elmas için son sözü söyledi – Fotomaç – 21 Aralık 2017 ;
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    21 Aralık 2017, Perşembe
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    F.Bahçe, Elmas için son sözü söyledi

    F.Bahçe, Elmas için son sözü söyledi

    Yönetim genç yıldızı kesinlikle bırakmayacak

    Ligin ikinci yarısında Fenerbahçe formasını giyecek olan için başta İspanya ve Hollanda olmak üzere birçok ülkeden transfer teklifi geliyor. Fakat Sarı-Laciverti yönetim, genç yıldız için son sözünü söyledi. Fenerbahçe çok önemli bir yetenek olan 'ı bu sezon kesinlikle kullanmak istiyor.

    1. 21 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 09:18
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