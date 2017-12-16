F.Bahçe büyük tutku
Kanarya’nın stoperi, Fenerbahçe için “Büyük bir aile” ifadesini kullandı. Neto “Bu kulübün etrafında büyük bir tutku var. Formayı güçlü hislerle taşıyorum” dedi
DUYGULAR ÇOK BÜYÜK
Neto sözlerini şöyle sürdürdü "Burada rehavete kapılmak mümkün değil. Isınmaya çıktığımızda sanki her maç finalmiş gibi hissediyoruz. Sezona iyi başlayamadık ancak taraftarımız muhteşem. Umarım bu coşkuları tüm sezon boyunca sürer. Bize inanılmaz destek oldular. Fenerbahçe formasını giydiğimdeki his ve duygularım çok büyük"
Ayaklarına çok hakim olan Luis Neto, Süper Lig'de 7 maçta şans buldu. Yüzde 89'luk isabetli pas oranı yakaladı.
'Taraftarsız bu iş olmaz'
LUİS Neto, başarılara ulaşmak için taraftar desteğine hep ihtiyaç duyduklarını belirtti. 29 yaşındaki futbolcu "Fenerbahçe'ye transfer olduğum için çok mutluyum. Bu kulübün bir parçası olmak benim için en iyi karardı. Taraftarımızla aram da gayet iyi. Onlar bizim 12. oyuncumuz. Galatasaray'ın sahasında şahaneydiler. Bizi maksimum derecede desteklesinler. Bazen işler yolunda gitmeyebilir ama eminim ki sonunda mutlu olacağız. Bunu taraftarımız olmadan başaramayız" diye konuştu.
'Öğretmenim Bruno Alves'
"İTALYA Ligi stoperler için bir futbol okulu. Cannavaro, Nesta, Maldini hepsi oradaydı. Bruno Alves'i izlemekten de zevk alırdım. Sonra onunla Portekiz Milli Takımı'nda oynadım. Bana çok yardım etti. Tarzımın genelde Ricardo Carvalho'ya benzediğini söylerler"
NETO'DAN İNCİLER
Deniz kenarında çok mutlu bir çocukluk geçirdim. Ailem yetişmem için gerekli olan her şeyi sağladı.
Her zaman ilk tutkum futbol oynamak olmuştu. Daha sonra mesleğim oldu.
Kuzenlerim, amcalarım, babam, dedem... Biz tam bir futbol ailesiyiz.
Kuzenim Ricardo, Chaves'te oynuyor.
Bir diğer kuzenim Francisco da Guimaraes'te forma giyiyor. Alt liglerde oynayan başka akrabalarım da var.
Ailem, arkadaşlarım ve ve kariyerim arasında dengeyi bulmaya çalışıyorum.
Futbolun belki bizden aldığı çok şey var ama bize kattığı şeyler de bir hayli fazla.
Portekiz'deki evimden ilk ayrılışım kariyerimin dönüm noktası oldu.
Her zaman küçük şehirlerde yaşamıştım.
İtalya ve Rusya deneyimlerinden sonra şimdi de Türkiye'de Fenerbahçe'deyim.
Hayatta işler her zaman yolunda gitmez ama ben güçlü kalıp üstesinden gelmenin çaresini bulurum.
Varzim, Madeira ve sonrasında Siena'ya gittim. Kulübün paraya ihtiyacı vardı. Zenit'e transfer oldum.
Zenit'teyken Spartak'a karşı evlerinde 5 kez kazandık. Daha önce F.Bahçe'nin G.Saray'a sağladığı üstünlük gibi. Biz de bunu başardık.
Keşke diye düşünmeyi sevmem. Bir karar almışsam mutlaka iyi olacaktır. Bir karar aldıktan sonra bununla yaşamayı denemek pişmanlığı engeller.
Baklavayı çok seviyorum. Son idmanda İsmail Köybaşı'nın getirdiği künefe de çok güzeldi.
- 16 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 21:32
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Toplam 4
Yorum
bjk Dinazorlar da insanlardan büyüktü ama hepsi fosil ;)
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Bayern Münih'ten skandal Beşiktaş uyarısı!
Toplam 18
Yorum
hakkı26 kim kime saldırdı orası kayıtlarda gayet acık sahada 1 bjklı taraftar yok bunu proveke eden bu durmu yaratan bjk degildir o.lyon dur
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Toplam 22
Yorum
Selami Hakki inkar eden lere necevap yazayimki geri alsakta kupayi mutlu olmuyacagim
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