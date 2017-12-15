Karabükspor hazırlıkları devam etti
Süper Lig'in 16'ncı haftasında evinde Kardemir Karabükspor'u ağırlayacak Fenerbahçe hazırlıklarına devam etti.
Teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki antrenmanda sakatlıkları bulunan Vincent Janssen, Alper Potuk, Mehmet Ekici çalışmaya katılmadı ve tedavilerine devam edildi. Sakat olan bu üç futbolcunun pazartesi oynanacak Karabükspor karşılaşmasında forma giymelerinin düşük bir ihtimal olduğu belirtildi.
Öte yandan ayak tırnağında batma olan Hasan Ali Kaldırım da yapılan antrenmana katılmazken, uzun süredir sakat olan Uygar Mert Zeybek takımdan ayrı koşu çalışması yaptı.
Kardemir Karabükspor hazırlıklarının bugünkü bölümüne salonda başlayan sarı lacivertli futbolcular daha sonra sahaya çıkarak üç grup halinde pas ve pres çalışması yaptı. Antrenmanın basına kapalı olan kısmında da teknik direktör Aykut Kocaman öğrencilerine taktik ağırlıklı bir çalışma yaptırdı.
- 15 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 16:26
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TFF'den Infantino'ya bomba F.Bahçe talebi
Toplam 36
Yorum
fenerli yükselişe geçince demirören abiniz devreye girmiş az kaldı çok az yakında gidecek zaten :)
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TFF'den Infantino'ya bomba F.Bahçe talebi
Toplam 36
Yorum
REAL Fenerbahcenin ismi bile gecmiyor, En üst haber de TS ismi geciyor ama habere bak. Nasil desem..............................................
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Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu!
Toplam 8
Yorum
UZMAN DR YAV BIRAKIN ANGARYA KUPALARI İZLEMESİ BİLE ANGARYA FUTBOLCULARADA OYNAMASI ANGARYA
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