 Valbuena’dan resital – Fotomaç – 14 Aralık 2017 ;
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    14 Aralık 2017, Perşembe
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    ’dan resital

    Valbuena’dan resital
    Ligde formayı Aatıf'a kaptıran Mathieu , Adana Demirspor karşısında 3 asist, 1 gol ile Aykut Kocaman'a mesaj yolladı. Fransız yıldız, istekli oyunu ve yaptığı hücum presle de göz doldurarak kulübeden sıkıldığını gösterdi. Kadıköy'de 6-0 kazanılan ilk karşılaşmada da 2 golün pasını veren Valbuena, toplamda 1 gol 5 asist ile turun mimarı oldu.
    1. 14 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:55
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