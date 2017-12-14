 Janssen alarmı – Fotomaç – 14 Aralık 2017 ;
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    14 Aralık 2017, Perşembe
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    Janssen alarmı

    Janssen alarmı
    Ayak baş parmağı şiştiği için ayakkabı giyemeyen Vincent Janssen'in tedavisine devam edildi. Kupa maçının kadrosuna alınmayan Hollandalı yıldızın, Karabük sınavında az da olsa oynama umudunun olduğu ve sağlık heyetinin şartları zorlayacağı belirtildi. Janssen yetişmezse Soldado ligde bu sezon 4. kez 11'de sahaya çıkma fırsatı yakalayacak.
    1. 14 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:38
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