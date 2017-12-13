Yargıtay’dan da ‘ret’ kararı geldi

SARI-lacivertli kulüp, 2-3 Kasım 2013 tarihlerinde yapılan seçimli olağanüstü genel kurulun iptali için Recep Özcan ve Timur Özcanoğlu'nun açtığı dava ile ilgili bildirimde bulundu. Yapılan açıklamada, "Kulübümüz aleyhine açılan dava, İstanbul Anadolu 29. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından reddedilmişti. Temyiz talebi de Yargıtay 8. Hukuk Dairesi tarafından reddedilmiştir" denildi.