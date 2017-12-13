Fener 6-0'ın rövanşına çıkıyor
Sarı-lacivertliler, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda ilk maçta yarım düzine gol attığı Adana Demirspor’a konuk oluyor. 20.30’daki mücadeleyi ATV naklen yayınlayacak.
100'ÜNCÜ GALİBİYET HEYECANI
F.Bahçe bugün Adana Demirspor'u yenerse, bu galibiyet Aykut Kocaman'ın sarı-lacivertli ekibin başındaki 100'üncü resmi galibiyeti olacak. Kanarya, 1 lig, 2 kupa şampiyonluğu yaşadığı Kocaman yönetimindeki 171 karşılaşmada yüzde 58'lik bir galibiyet oranı yakaladı.
- 13 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 10:27
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Bongondo ayrılmak istiyor
Toplam 2
Yorum
murat dünkü maçtan sonra fikri değişmiştir bundan sonra asılır kaliteli oyuncu elde tutmak lazım
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İşte Burak Yılmaz'ın ilk ifadesi
Toplam 9
Yorum
tokatlı ts düşmanları idam olmalı idam... mal mısınız nesiniz biri de hapis demiş
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2 stoper adayı
Toplam 2
Yorum
iş stoperde değil hakemde Türkiye kupasında tff Trabzonu kollayın gs bjk yi ortadan yönetin demişler böyle olunca 2si de kazanamadı TS 2 penaltı 5-1 yendi
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