Fener 6-0'ın rövanşına çıkıyor

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında bugün 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda Adana Demirspor'la karşılaşacak. Tugay Kaan Numanoğlu'nun yöneteceği mücadele 20.30'ta başlayacak, ATV'den canlı ekranlara gelecek. İlk maçı İstanbul'da 6-0'lık skorla kazanan Fenerbahçe, turu neredeyse garantilemişti. TFF 1. Lig temsilcisi Adana Demir'in turu geçmesi için güçlü rakibine 7 farklı üstünlük kurması gerekecek. Kanarya, ilk maçtaki gibi genç ve yedek ağırlıklı bir kadro ile sahaya çıkacak. Sarı-lacivertli takım, Adana Demirspor'la yaklaşık 23 yıl sonra deplasmanda karşılaşacak. İki takım arasında Adana'daki son maç 26 Şubat 1995'te oynanmıştı. O karşılaşmayı Fenerbahçe, şimdiki hocası Aykut Kocaman'ın penaltıdan attığı tek golle 1-0 kazanmıştı. Kanarya, maç için günübirlik olarak bugün Adana'ya gidecek.F.Bahçe bugün Adana Demirspor'u yenerse, bu galibiyet Aykut Kocaman'ın sarı-lacivertli ekibin başındaki 100'üncü resmi galibiyeti olacak. Kanarya, 1 lig, 2 kupa şampiyonluğu yaşadığı Kocaman yönetimindeki 171 karşılaşmada yüzde 58'lik bir galibiyet oranı yakaladı.