 F.Bahçe, Rusya’da Nadezhda önünde – Fotomaç – 13 Aralık 2017 ;
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    13 Aralık 2017, Çarşamba
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    F.Bahçe, Rusya’da Nadezhda önünde

    F.Bahçe, Rusya’da Nadezhda önünde
    F.BAHÇE Kadın Basketbol Takımı, Avrupa Ligi B Grubu 8. maçında bugün Rusya'nın Nadezhda takımına konuk olacak. Karşılaşma 17.00'de başlayacak. İlk 7 maçta 5 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan sarı-lacivertliler, 8 takımın mücadele ettiği grupta averajla 4. sırada. Tek galibiyeti bulunan Nadezhda ise 7. basamakta. Kanarya, İstanbul'da oynanan maçta rakibini 67-61 mağlup etmişti.
    1. 13 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:38
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