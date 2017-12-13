F.Bahçe, Rusya’da Nadezhda önünde

F.BAHÇE Kadın Basketbol Takımı, Avrupa Ligi B Grubu 8. maçında bugün Rusya'nın Nadezhda takımına konuk olacak. Karşılaşma 17.00'de başlayacak. İlk 7 maçta 5 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan sarı-lacivertliler, 8 takımın mücadele ettiği grupta averajla 4. sırada. Tek galibiyeti bulunan Nadezhda ise 7. basamakta. Kanarya, İstanbul'da oynanan maçta rakibini 67-61 mağlup etmişti.