Roman’ın önü açıldı

BELÇİKA maçındaki hataları, Roman Neustadter'e milli takım kapılarını kapatmıştı. Konfederasyon Kupası kadrosuna alınmayan, sonrasında 4 hazırlık maçında da oynamayan Roman'ın son dönemdeki performansı ise ona milli takımın kapılarını yeniden araladı. Rusya'nın hocası Cherchesov, "Roman'ı yakından takip ediyorum" dedi.