 Roman’ın önü açıldı – Fotomaç – 11 Aralık 2017 ;
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    11 Aralık 2017, Pazartesi
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    Roman’ın önü açıldı

    Roman’ın önü açıldı
    BELÇİKA maçındaki hataları, Roman Neustadter'e milli takım kapılarını kapatmıştı. Konfederasyon Kupası kadrosuna alınmayan, sonrasında 4 hazırlık maçında da oynamayan Roman'ın son dönemdeki performansı ise ona milli takımın kapılarını yeniden araladı. Rusya'nın hocası Cherchesov, "Roman'ı yakından takip ediyorum" dedi.
    1. 11 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:31
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