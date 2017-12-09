 Toroğlu'ndan penaltı yorumu: Alnınızdan öperim – Fotomaç – 09 Aralık 2017 ;
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    09 Aralık 2017, Cumartesi
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    Toroğlu'ndan penaltı yorumu: Alnınızdan öperim

    Toroğlu'ndan penaltı yorumu: Alnınızdan öperim

    A Spor yorumcusu, usta hakem Erman Toroğlu, Fenerbahçe'nin Bursaspor maçındaki penaltı golünü yorumladı.

    Fenerbahçe, Süper Lig'de Bursaspor'u Giuliano'nun penaltı golüyle 1-0 mağlup etti. Hakem Ali Palabıyık'ın görev aldığı son 3 Fenerbahçe maçında Sarı-Lacivertli takım toplam 4 penaltı atışından 4 gol buldu. Toroğlu, pozisyonla ilgili 'net penaltı' yorumunu yaptı. İşte Toroğlu'nun sözleri:

    "Şimdi burada top Soldado'ya geliyor. Soldado arkasında rakibi hissediyor. Yeşil-beyazlı oyuncu ayağını buraya niye sokuyorsun? Vücudunla tut ama döndürme adamı. Soldado'nun istediği bir göz, Ekong verdi 2 göz! Sen yanaşırsan adam da bu penaltıyı alır. Net penaltı. Hiç gereksiz olmayacak bir pozisyon. Adamın arkası dönük. Yapılmayacak penaltıyı yapmış.

    "ALNINIZDAN ÖPERİM"
    "Penaltı kabulüm yalnız şunu da istiyorum Ali Palabıyık ve diğer hakemlerden... Bu penaltıyı unutmayın! Bu penaltıyı 3 büyük kulübün de aleyhine verin. Sizin o zaman alnınızdan öperim."

    1. 09 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:29
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