Toroğlu'ndan penaltı yorumu: Alnınızdan öperim
A Spor yorumcusu, usta hakem Erman Toroğlu, Fenerbahçe'nin Bursaspor maçındaki penaltı golünü yorumladı.
Fenerbahçe, Süper Lig'de Bursaspor'u Giuliano'nun penaltı golüyle 1-0 mağlup etti. Hakem Ali Palabıyık'ın görev aldığı son 3 Fenerbahçe maçında Sarı-Lacivertli takım toplam 4 penaltı atışından 4 gol buldu. Toroğlu, pozisyonla ilgili 'net penaltı' yorumunu yaptı. İşte Toroğlu'nun sözleri:
"Şimdi burada top Soldado'ya geliyor. Soldado arkasında rakibi hissediyor. Yeşil-beyazlı oyuncu ayağını buraya niye sokuyorsun? Vücudunla tut ama döndürme adamı. Soldado'nun istediği bir göz, Ekong verdi 2 göz! Sen yanaşırsan adam da bu penaltıyı alır. Net penaltı. Hiç gereksiz olmayacak bir pozisyon. Adamın arkası dönük. Yapılmayacak penaltıyı yapmış.
"ALNINIZDAN ÖPERİM"
"Penaltı kabulüm yalnız şunu da istiyorum Ali Palabıyık ve diğer hakemlerden... Bu penaltıyı unutmayın! Bu penaltıyı 3 büyük kulübün de aleyhine verin. Sizin o zaman alnınızdan öperim."
- 09 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:29
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"Tarihin en iyi futbolcusu benim"
Toplam 10
Yorum
kosovali Messi ve Ronaldo cok balli , cunku onlarda shevcenko ronaldo ( brezilya ) , ronaldinho , delpiero , Henry , Berkamp , Nistelrooy ,vs yok
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Avrupa'ya Güneş doğdu
Toplam 18
Yorum
BURAK FB ULAN GS KUPALARI GETİRDİ BUKADAR KONUŞULMADI ALT TARAFI 2. TURA ÇIKTI BU NE YA FB VE GS BU KUPADA ÇEYREK OYNADI BE 2.TUR NEYMİŞ PEH........
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F.Bahçe'den TFF'ye Beşiktaş tepkisi
Toplam 48
Yorum
BJK BEN PUAN HESAPLAMAYI BİLİYORUM DA SENİN ÖĞRENECEK ÇOK ŞEYİN VAR GİBİ.TECRÜBEYLE OLUR
Toroğlu'ndan penaltı yorumu: Alnınızdan öperim haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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