Şampiyon olacağız

Sarı-lacivertlilerin hocası, “Kazanmanın ötesinde oyun gücünün de geliştiğini görmek mutlu etti. Ben başından beri bizim takımımızın şampiyon olacağını söylüyorum” dedi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Bursaspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Kazanmanın ötesinde oyun gücünün de geliştiğini görmek beni mutlu etti. Ben takımımızın şampiyon olacağını hep söylüyorum" diye konuştu. AYKUT Kocaman, "3 maçı kazanarak geldik buraya. 4. maç zor olmaya çok aday bir maçtı. Son 7 haftada mağlup olmamanın ötesinde 15 puan toplamış bir takım var. Öne geçmeyi başardık. Golden sonra da kendi oyunumuzu oynamaya çaba göstermemiz, ısrarlı olmamız galibiyet kadar değerliydi" dedi.



ANLAMSIZ KAYIPLAR

Kocaman, Bursaspor Başkanının F.Bahçe'nin oyununu beğenmediğini söylemesinin hatırlatılması üzerine, "Ben başından beri bizim takımımızın şampiyon olacağını, şampiyonluğu çok istediğini ve şampiyonluk için kapasitesinin olduğunu söylüyorum. Çok anlamsız puanlar yitirdiğimizi de biliyorum. Bu seri nereye kadar sürer Allah bilir. Diğer tarafları Bursaspor Başkanı ile beraber hep birlikte göreceğiz" dedi.