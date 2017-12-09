 Kesintisiz samba – Fotomaç – 09 Aralık 2017 ;
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    09 Aralık 2017, Cumartesi
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    Kesintisiz samba

    Kesintisiz samba

    Bursa’da penaltıdan takımını 3 puana taşıyan Giuliano, Süper Lig’de 8 gole ulaştı. Brezilyalı yıldız son 5 karşılaşmada 5 gol, 1 asistle şov yaptı

    FENERBAHÇE'DE Giuliano fırtınası hız kesmiyor... Brezilyalı oyuncu, Bursa'da da penaltıdan attığı golle takımını zafere taşıyan isim oldu. Geçen hafta Kasımpaşa filelerini de 2 kez havalandıran sambacı, Süper Lig'de son 5 maçta 5 gol, 1 asistle şov yaparken, toplam gol sayısını da 14 maçta 8'e yükseltti. Tecrübeli oyuncu sarı-lacivertli forma ile 3. penaltı golünü attı. Daha önce yine ligdeki Alanyaspor ve Beşiktaş derbilerinde kullandığı penaltı vuruşlarını da gole çevirmişti.

    Deplasmanda 4 gol GİULİANO
    ayrıca 8 golünün 4'ünü deplasmanda atarak, zor maçların oyuncusu olduğunu gösterdi. Teknik direktör Aykut Kocaman, Giuliano'yu uzatmaların sonunda kenara alıp, tribünlerde yer alan Fenerbahçeli taraftarlara alkışlattı.
    1. 09 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:40
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