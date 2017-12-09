Kesintisiz samba

Bursa’da penaltıdan takımını 3 puana taşıyan Giuliano, Süper Lig’de 8 gole ulaştı. Brezilyalı yıldız son 5 karşılaşmada 5 gol, 1 asistle şov yaptı

FENERBAHÇE'DE Giuliano fırtınası hız kesmiyor... Brezilyalı oyuncu, Bursa'da da penaltıdan attığı golle takımını zafere taşıyan isim oldu. Geçen hafta Kasımpaşa filelerini de 2 kez havalandıran sambacı, Süper Lig'de son 5 maçta 5 gol, 1 asistle şov yaparken, toplam gol sayısını da 14 maçta 8'e yükseltti. Tecrübeli oyuncu sarı-lacivertli forma ile 3. penaltı golünü attı. Daha önce yine ligdeki Alanyaspor ve Beşiktaş derbilerinde kullandığı penaltı vuruşlarını da gole çevirmişti.



Deplasmanda 4 gol GİULİANO

ayrıca 8 golünün 4'ünü deplasmanda atarak, zor maçların oyuncusu olduğunu gösterdi. Teknik direktör Aykut Kocaman, Giuliano'yu uzatmaların sonunda kenara alıp, tribünlerde yer alan Fenerbahçeli taraftarlara alkışlattı.