Alper Potuk, ayrılığı sosyal medyadan duyurdu
Fenerbahçeli futbolcu Alper Potuk, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi oyuncu Tuvana Türkay ile ayrıldığını duyurdu.
"Tuvana Türkay Hanım ile yaptığımız değerlendirme sonrası ilişkimizi saygı çerçevesinde noktaladık. Bu konunun gündemi lüzumsuz şekilde meşgul etme endişesinden dolayı bir açıklama yapma gereği hissettim. Ayrılığımız ortak alınmış bir karardır ve bazı basın organlarında yer alan magazinel nedenlere dayanmamaktadır. Bundan sonraki süreçte değerli basın mensuplarının bu konuya gösterecekleri hassasiyetten ötürü şimdiden teşekkür ediyorum."
- 09 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 15:42
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Tudor diken üstünde
Toplam 4
Yorum
Düsseldorf'lu Basın ve idare heyetiyle bu kadar yıpratılan bir TD,, nasıl dogru düşünebilir, faydalı olabilirki ? Yazik ettiler adamada, KarabükSpor'ada.
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Ahmet Nur Çebi'den Fenerbahçe'ye yanıt
Toplam 82
Yorum
hakan vardar ovasında halaya durmasaydın sende avrupa da olsaydın da seninle de gurur duysaydık bizden başkası var mı şu an ülkeyi temsil eden
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Süper Lig'e dönüyor!..
Toplam 21
Yorum
Düsseldorf'lu Fb kongre üyesiyse,, "ÇIKARIRIZ" diye mesaj gönderirler, O'da GELMEZ !
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