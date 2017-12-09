 Alper Potuk, ayrılığı sosyal medyadan duyurdu – Fotomaç – 09 Aralık 2017 ;
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    09 Aralık 2017, Cumartesi
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    , ayrılığı sosyal medyadan duyurdu

    Alper Potuk, ayrılığı sosyal medyadan duyurdu

    Fenerbahçeli futbolcu , bir süredir birlikte olduğu sevgilisi oyuncu ile ayrıldığını duyurdu.

    Kişisel Instagram hesabı aracılığıyla açıklama yayınlayan 26 yaşındaki oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

    " Hanım ile yaptığımız değerlendirme sonrası ilişkimizi saygı çerçevesinde noktaladık. Bu konunun gündemi lüzumsuz şekilde meşgul etme endişesinden dolayı bir açıklama yapma gereği hissettim. Ayrılığımız ortak alınmış bir karardır ve bazı basın organlarında yer alan magazinel nedenlere dayanmamaktadır. Bundan sonraki süreçte değerli basın mensuplarının bu konuya gösterecekleri hassasiyetten ötürü şimdiden teşekkür ediyorum."

    1. 09 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 15:42
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