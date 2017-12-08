Volkan Demirel'e tepki gösteren Bursasporlu gözaltında
Bursaspor - Fenerbahçe karşılaşmasında Sarı-lacivertli file bekçisi Volkan Demirel'e gösterilen tepki nedeniyle Bursasporlu 1 taraftar gözaltına alındı.
Süper Lig'de Bursaspor-Fenerbahçe karşılaşmasının ikinci yarısı, Fenerbahçe kale arkasından sahaya gelen yabancı maddeler nedeniyle yaklaşık 5 dakika geç başladı. Fenerbahçe'nin kalesini koruyan Volkan Demirel ile Bursaspor taraftarı arasında ise gerginlik yaşandı. Tecrübeli file bekçisine çakmak ve şişe fırlatılırken, Volkan Demirel de yerinden ayrılmayarak tribünlere tepki gösterdi. Tecrübeli eldivene gösterilen tepki sonrası 1 kişi gözaltına alındı. Yaşanan bu gerginliğin ardından Fenerbahçe'nin koruduğu kale arkasında güvenlik önlemleri artırıldı.
- 08 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 21:44
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"Tarihin en iyi futbolcusu benim"
Toplam 10
Yorum
kosovali Messi ve Ronaldo cok balli , cunku onlarda shevcenko ronaldo ( brezilya ) , ronaldinho , delpiero , Henry , Berkamp , Nistelrooy ,vs yok
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Avrupa'ya Güneş doğdu
Toplam 18
Yorum
BURAK FB ULAN GS KUPALARI GETİRDİ BUKADAR KONUŞULMADI ALT TARAFI 2. TURA ÇIKTI BU NE YA FB VE GS BU KUPADA ÇEYREK OYNADI BE 2.TUR NEYMİŞ PEH........
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F.Bahçe'den TFF'ye Beşiktaş tepkisi
Toplam 48
Yorum
BJK BEN PUAN HESAPLAMAYI BİLİYORUM DA SENİN ÖĞRENECEK ÇOK ŞEYİN VAR GİBİ.TECRÜBEYLE OLUR
Volkan Demirel'e tepki gösteren Bursasporlu gözaltında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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