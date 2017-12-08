 Pereira, Oscar ve Hulk'un hocası oluyor! – Fotomaç – 08 Aralık 2017 ;
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    08 Aralık 2017, Cuma
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    Pereira, Oscar ve Hulk'un hocası oluyor!

    Pereira, Oscar ve Hulk'un hocası oluyor!

    Türkiye'de bir dönem Fenerbahçe'yi çalıştıran teknik direktör 'nın, Çin takımlarından ile anlaşmak üzere olduğu iddia edildi.

    Bir dönem Fenerbahçe'nin teknik direktörü olan Portekizli çalıştırıcı 'nın, Çin takımlarından ile görüştüğü iddia edildi.

    Andre Villas-Boas ile yolları ayırma kararı alan Çin takımı, Vitor Pereira ile bir görüşme gerçekleştirdi ve bu görüşmenin olumlu sonuçlandığı öğrenildi.
    Pereira'nın kulüple ilgili daha fazla bilgi almak ve son görüşme için bir kez daha Çin'e gitmesi beklenirken tecrübeli teknik adamın daha sonra sözleşme imzalayacağı belirtildi.

    Porto, Olympiakos, Al Ahli gibi takımlarda da görev yapan 49 yaşındaki teknik adam son olarak Almanya'da 1960 Münih'in başındaydı.

    Pereira'nın görüşme gerçekleştirdiği Shanghai SIPG ekibinde Hulk, Oscar ve Elkeson gibi yıldız futbolcular da forma giyiyor.
    1. 08 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 12:26
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