Pereira, Oscar ve Hulk'un hocası oluyor!
Türkiye'de bir dönem Fenerbahçe'yi çalıştıran teknik direktör Vitor Pereira'nın, Çin takımlarından Shanghai SIPG ile anlaşmak üzere olduğu iddia edildi.
Andre Villas-Boas ile yolları ayırma kararı alan Çin takımı, Vitor Pereira ile bir görüşme gerçekleştirdi ve bu görüşmenin olumlu sonuçlandığı öğrenildi.
Pereira'nın kulüple ilgili daha fazla bilgi almak ve son görüşme için bir kez daha Çin'e gitmesi beklenirken tecrübeli teknik adamın daha sonra sözleşme imzalayacağı belirtildi.
Porto, Olympiakos, Al Ahli gibi takımlarda da görev yapan 49 yaşındaki teknik adam son olarak Almanya'da 1960 Münih'in başındaydı.
Pereira'nın görüşme gerçekleştirdiği Shanghai SIPG ekibinde Hulk, Oscar ve Elkeson gibi yıldız futbolcular da forma giyiyor.
- 08 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 12:26
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Bayern Münih'ten Beşiktaş'a mesaj!
Toplam 3
Yorum
carsi09 iste iste sen haynkes senin de hizli kaliteli elemanlarin var ama defansin eski defans degil cok acik veriyorsun.Kartal affetmez unutma
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2019-20'de 2. torba garanti
Toplam 8
Yorum
GÖKHAN S Arkadaş maçları commodor 64 ten izliyor
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Türk futbolunda sorun yöneticiler
Toplam 5
Yorum
guşguş Türk futbolunda tek sorun agzından cıkanı kulagı duymayan ve aynı zamanda hic bir başarısı olmadan sabahtan akşama kadar tv.lerde konuşanlar
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