Dilmen: İddia ediyorum perşembeye kalan...

Rıdvan Dilmen, Bursaspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi.

Süper Lig'in 15. haftasında Bursaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Bursa'daki maçı Fenerbahçe Giuliano'nun penaltıdan attığı golle 1-0 kazandı.



Rıdvan Dilmen'in Bursaspor - Fenerbahçe maç sonu yorumları:



Geçen hafta 35, bu hafta 50 bin. Hayırlısı olsun. Perşembeye kalan bilet falan bulamaz Fenerbahçe için, o kadar iddialıyım.Başakşehir'i kenara koyarsak, Fenerbahçe'nin Beşiktaş ve Galatasaray'ın puanlarca fark gerisinde kapatmayacak ilk yarıyı. Tahmin ediyorum, Dirar ile Giuliano 12+12 toplamda 24 km koşmuşlardır. İnan Aykut Kocaman maçı 1-0'a kitledi. Sadece sezonluk hesap yapan değil, günlük oyunda da hesaplarını yapan bir teknik adam. Le Guen'in maç öncesi konuşmasına bakınca takımını kaybetmemeye hazırladığı görülüyor. 30 bin taraftarının önünde, şampiyonluk apoleti olan bir takımsın bu kadar olmamalı.





Rıdvan Dilmen, golsüz geçen ilk yarıyı şöyle değerlendirdi:



Statta olmak bir anlamda isterdim, taraftar için isterdim. Oyunda gol pozisyonu yok. Bursaspor tedbir için hazırlanmış maça, Fenerbahçe aynı formatta oynuyor. Fenerbahçe'de hazırlık pasları yapılırken hep kayıplar oldu. Bursaspor'un tek silahı uzun top iken Fenerbahçe'nin kaybettiği toplar da onlar için fırsat oldu. Fenerbahçe 5'li oynayan takıma karşı 4-3-3 oynarsa çözebilir. Fenerbahçe iki çizgiye oyuncu koysa mecburen 5'li savunma açılacak. Tabi, oynatmayacağı için bu boşuna yorum oluyor ama. Hakemlerimizin şöyle bir olayı var. Tamam güzel İngilizceleri var da her pozisyonda oyunculara bir şeyler izah edilemez. Gol atan galip var ya, öyle bir maç olacak gibi gözüküyor.