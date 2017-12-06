Aykut Kocaman Aziz Yıldırım’a araç sattı

Herkesin yakından tanıdığı Aziz Yıldırım Aykut Kocaman'ın 1990 model aracını noter satışı ile resmen satın aldı. Duyan ve gören herkesi şaşırtan olay Biga'da gerçekleşti. Posta'da yer alan habere göre; Biga Cumhuriyet Mahallesinde ikamet eden Aziz Yıldırım adlı bir vatandaş, yine kendisi gibi Biga Yeniceköy'de oturan Aykut Kocaman'ın aracını noter satışı ile satın aldı. Bu inanılmaz tesadüf görenleri hayrete düşürdü.

Biga'da yaşayan Aziz Yıldırım "Ben beğendiğim bir aracı satın almak için sahibi ile görüştüm. Fiyatta anlaşınca satış yapmak için Biga'da Noter e gittik. Orada araç sahibinin adının Aykut Kocaman olduğunu öğrendim. Biz de kendi aramızda önce şaşırdık, sonra espri yaptık" açıklamasını yaptı.

Aykut Kocaman ise, "Aziz Abi'yi önceden de tanıyordum. Ama soyadının Yıldırım olduğunu bilmiyordum. Sonra öğrendim ki Yıldırım'mış..." dedi.



