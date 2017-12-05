Daha dur hele!

F.Bahçe’nin önlenemez yükselişi yönetimi de coşturdu. Uslu, “Aykut hocayla uzun yıllar çalışmak için yola çıktık. Şampiyonluklar yaşayacağız daha” dedi

SEZONUN en iyi futbolunu oynayıp Kadıköy'de Kasımpaşa'yı 4'leyen Fenerbahçe, zirveyle farkı 4 puana kadar düşürürken, Galatasaray'ın da ensesine yapıştı... Beşiktaş'ı averajla geçen Kanarya, bir ara 9 puan gerisinde olduğu Cimbom'un şimdi sadece 3 puan arkasında bulunuyor. Takımın özlenen havayı yakalayıp şampiyonluk için iddialı konuma gelmesi sarı-lacivertli taraftarları coştururken, yönetimde de yüzleri güldürdü.



Genel sekreter ve basın sözcüsü Mahmut Uslu, "Hiçbir zaman umudumuzu yitirmedik. Şampiyon olacağız dediğimizde boşuna konuşmuyorduk. Takımımıza, oyuncularımıza, özellikle de hocamıza güveniyorduk. Güvenmeye de devam edeceğiz" dedi. Uslu, Aykut Kocaman'la uzun yıllar çalışmak için yola çıktıklarını sözlerine ilave ederken, "Şampiyonluklar yaşayacağız daha" ifadelerini kullandı.