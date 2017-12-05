Daha dur hele!
F.Bahçe’nin önlenemez yükselişi yönetimi de coşturdu. Uslu, “Aykut hocayla uzun yıllar çalışmak için yola çıktık. Şampiyonluklar yaşayacağız daha” dedi
Genel sekreter ve basın sözcüsü Mahmut Uslu, "Hiçbir zaman umudumuzu yitirmedik. Şampiyon olacağız dediğimizde boşuna konuşmuyorduk. Takımımıza, oyuncularımıza, özellikle de hocamıza güveniyorduk. Güvenmeye de devam edeceğiz" dedi. Uslu, Aykut Kocaman'la uzun yıllar çalışmak için yola çıktıklarını sözlerine ilave ederken, "Şampiyonluklar yaşayacağız daha" ifadelerini kullandı.
- 05 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 02:17
-
Tudor'un kader tarihi 24 Aralık
Toplam 46
Yorum
marasli gs zarar vermek istemiyorsan sezon sonu kadar böyle ! eger türkiyedeki calismasytemi buysa avrupa yok olurdu 6 ay da bir td kovulmaz
-
Taraftarlar Fatih Terim'in evine gitti!
Toplam 3
Yorum
Cengiz Yönetim Fatih Terimi degil , Taraftari CEZALANDIRIYOR,,,, Simdi sira TARAFTARDA Yönetim 40milyon bonservisi cepten ödesin Maclara gitmeyelim
-
Krallıkta iddialı
Toplam 1
Yorum
Ercan Sportmen kişilik,mükemmel e yakın bir golcü ben bu sezon gol Kralı olacağına eminim bence Ligimizin açık ara en iyisi
Daha dur hele! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.