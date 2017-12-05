Bu gece taktik yok

“Size sahada ne yapacağınızı bir kez daha söylemeyeceğim, bunu defalarca konuştuk zaten. Bu gece burada yürek savaşı vereceğiz. Kazanacağız çünkü buna mecburuz. Vazgeçmek yok, pes etmek yok"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Kasımpaşa maçı öncesinde soyunma odasında gerçekleştirdiği maç toplantısında herkesi şaşırttı, uygulayacakları taktikten hiç söz etmeyip oldukça sıra dışı ve biraz da dokunaklı bir konuşma yaptı. Galatasaray'ın kaybetmesiyle ayaklarına büyük bir fırsat geldiğini, mutlaka kazanmak zorunda olduklarını öğrencilerine aktararak söze başlayan Kocaman, "Size bir kez daha taktiği anlatmayacağım, bunu defalarca konuştuk ve idmanlarda uyguladık zaten" dedi, ardından şu konuşmayı yaptı:



ONLAR DÜŞÜNSÜN

"Daha önce ayağımıza gelen birçok fırsatı teptik. Belki biraz şanssızdık, doğru. Belki benim de hatalarım oldu, bu da doğru. Ancak bunların şu anda hiçbir önemi yok. Bu gece önemli olan tek şey var; o da kazanmak. Bu sadece taktiği uygulamakla olmaz. Bu gece burada bir yürek savaşı vereceğiz. Kazanacağız çünkü buna mecburuz. Vazgeçmek yok, pes etmek yok. Tribünlere bakın, dolu. Hep böyle dolu olsun istiyorsak, yapmamız gereken şey onları buradan mutlu göndermek. Huzura kavuşmak, bu gece iyi bir uyku çekmek için çıkın ve gereğini yapın." Aykut Kocaman, galibiyetten sonra ise tüm futbolcularını kutlarken, "Geri döndük. Şimdi rakiplerimiz düşünsün" sözlerini sarf etti.



Kadıköy'de 20 gol!

LİGDE 18 hafta sonra 3'te 3 yapan F.Bahçe, zirveyle puan farkını 9'dan 4'e düşürdü. 30 golle ligin en skoreri olan Kanarya, bu gollerin 20'sini Kadıköy'de attı. Sarı-lacivertli ekip, 7 maç yaptığı evinde bu sezon 2.8 gol ortalamasıyla oynadı; ligin en iyisi oldu.





Advocaat'ın önüne geçti

Aykut Kocaman, 14. haftalar itibarıyla Dick Advocaat'ın performansını geçti. Geçen sezon ligde ilk 14 maç sonunda 25 puanda kalan Advocaat yönetimindeki Fenerbahçe, bu sezon ise 26 puana ulaştı.



Mini yorum: Aykut hoca haklı / Ertem Şener

Aykut Kocaman 'suni puan' farkı dediğinde eleştirilmişti. Zaman onu haklı çıkardı ama şimdilik. Kendisini acımasızca şekilde eleştirdik ama gelinen noktada Aykut Kocaman'ın haklı olduğunu gördük. Bu köprünün altından daha çok sular akacak. Su çok bulanık ve daha çok puan kayıpları olacak. Kimse bu takım şampiyon olur öbürü olamaz diyemez! İddia ediyorum bu sezon şampiyon son haftaya kadar belli olmayacak. Belki de şampiyonu averaj belli edecek! 70-75 arası toplayan takım şampiyon olur. Kocaman hak veriyorum Aykut hocaya.

