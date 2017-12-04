Chahechouhe: "Ben oynadığım zaman kazanıyoruz"
Fenerbahçe'de Valbuena'nın yerine sol kanatta forma giyen Aatif Chahechouhe oynadığı futbolla taraftarlardan alkış aldı.
Maçın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Aatif, "Osmanlıspor maçının ardından çok üzüldük. O maçın ardından toplantılar yaptık, birbirimizle konuştuk. Bu, çok önemli bir şeydir. Konuşmak gerekir böyle durumlarda. Herkes bilinçlendi. Herkes neler yapabileceğini düşünmeye başladı. Son birkaç karşılaşmadır iyi değildik ama kazanıyorduk. Bugün bu sezonki en iyi Fenerbahçe'yi izlettik. Birlikte oynadık birlikte mücadele ettik. Herkes takım arkadaşı için, herkes birbiri için mücadele etti. Bunları yaparsak kendi sahamızda taraftarlarımızın desteğiyle güzel görüntüler ortaya çıkar. İyi yoldayız ve maç maç yolumuza devam etmeliyiz" dedi.
"BEN OYNADIĞIM ZAMAN KAZANIYORUZ"
Kendi performansıyla ilgili de konuşan Aatif, "Sezon başı fazla süre alamamıştım ama Sivasspor karşısında hocamız şans verdi. Zor maçtı. Benim için ayrı bir özelliği vardı, eski takımıma karşı oynadım. Ayrıca ben oynadığım zaman maçları kazandığımızı görüyoruz son birkaç maça bakarsak. Şu anki gidişattan memnunum. Sahada olduğum süre boyunca takımım için her şeyi yapacağım" ifadelerini kullandı.
- 04 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:04
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Aslan'ın savunması uyarı veriyor
Toplam 11
Yorum
tolga iyi de bu yıl çok takım canavar gibi, hiç bir maç kolay değil. gs herkesi yene yene nasıl gitsin... abartmayın..
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BeIN SPORTS Galatasaray'dan özür diledi
Toplam 10
Yorum
umut Nouma yemin ederim İstanbulda karşıma çıkma.seni iki bacağından vururum kafana sıkmamak için bir nedenimde olmaz.burası TÜRKİYE öğreneceksin
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Aykut Kocaman: Giuliano ile Alex arasındaki fark...
Toplam 2
Yorum
Alex in Avrupalısı olur. Guliano Alex Hagi Sergen mevki oyuncuların en iyi dönemi 32-33 oluyor. gulliano 27 olacak Alex i geçer uefa gol kralı olarak zenitte geldi.
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